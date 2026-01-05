«Conigli, Paina non si piega»: nuovo striscione dopo i vandalismi al centro sportivo «Boffi»

E' comparso nella notte tra il 2 e 3 gennaio

Dopo il rogo dei container al centro sportivo di Paina di Giussano, avvenuta prima di Natale, è arrivata la reazione dei painesi: un nuovo striscione è stato posizionato, per esprimere amarezza e rabbia al gesto vandalico.

Lo striscione posizionato nella notte tra il 2 e 3 gennaio

Nuovo striscione posizionato nella notte tra il 2 e il 3 gennaio, a Paina.

Ancora una volta i painesi hanno voluto farsi sentire ed esprimere – in questo caso – tutto il loro disappunto, dopo l’ennesimo atto vandalico al centro sportivo, avvenuto poco prima di Natale.

Qualcuno si era infatti «divertito» a brucare alcun container con materiale di scarto che gli operai della ditta incaricata ai lavori d riqualificazione avevano preparato per lo smaltimento. Un gesto che non è piaciuto affatto alla comunità della frazione, che ha reagito ancora una volta, attraverso gli striscioni.

“Conigli, Paina non si piega”

«Di notte vandali, di giorno conigli. Paina non si piega». Sono queste le parole scelte per «condannare» l’episodio d vandalismo avvenuto nella notte del 19 dicembre, sulla quale sono in corso le indagini per arrivare ai responsabili.

Lo striscione, questa volta è stato posizionato nei pressi della rotonda dell’Esselunga, in una zona più visibile. E tanti automobilisti sabato mattina l’hanno potuto vedere. La reazione spontanea del gruppo painese che si firma con il simbolo del Galletto è il frutto di un forte senso di appartenenza, ma anche di un grande desiderio, atteso ormai da 10 anni, di veder rinascere lo storico impianto sportivo Aldo Boffi.

L’avvio del cantiere

E’ il terzo striscione che appendono, gli ultimi due a distanza di poche settimane: quando sono stati avviati i lavori e ora, dopo i vandalismi.

Da ormai un mese la ditta che si è aggiudicata l’importante e massiccia riqualificazione è al lavoro per sgomberare l’area da tutto il materiale di scarto e dal verde incolto: attualmente l’ area è stata tutta ripulita e già nelle prossime settimane partiranno i lavori che porteranno alla realizzazione di uno spazio sportivo tutto nuovo.