Consegnate le benemerenze, Gelso d'oro per Milena Baroni e Speranza Agrate

Consegnate le benemerenze, Gelso d'oro per Milena Baroni e per la società di calcio Speranza Agrate. La cerimonia si è tenuta questa mattina, domenica 2 ottobre, all'interno della festa del paese.

Ad Agrate consegnate le benemerenze

La cerimonia, particolarmente sentita, si è tenuta ad Agrate, in piazza San Paolo davanti al Comune in occasione della festa del paese. Ha consegnato le benemerenze il sindaco Simone Sironi. Premiati con la benemerenza “Gelso d’oro “ Milena Baroni e la società di calcio Speranza Agrate che quest’anno compie cinquant’anni. Milena Baroni è un'imprenditrice molto conosciuta che nella sua carriera ha ricevuto vari riconoscimenti. E' la prima volta che il premio viene consegnato a una donna imprenditrice. Durante la cerimonia intrattenimento musicale a cura del Gruppo musicale Le Note.

Baroni, una delle imprenditrici più innovative d'Italia

Baroni, agratese, è alla guida della società Mycroclean di Gorgonzola, azienda che durante il periodo della pandemia da Covid ha riconvertito la propria attività producendo mascherine in tessuto lavabili, riutilizzabili per ben 500 volte, con la stessa capacità di filtro di quelle sanitarie. Per questa e per le personali capacità imprenditoriali, è stata anche candidata lo scorso anno per il «Premio Gamma Donna», dedicato alle imprenditrici più innovative d’Italia. Alcuni mesi fa la sua azienda era stata inserita dal Financial Times tra le mille imprese con il tasso di crescita annuale più alto.

Per la Agrate Speranza ha ritirato il premio il presidente

Per la società di calcio Speranza Agrate ha ritirato la benemerenza il presidente Alfredo Bosisio. Nella società militano più di 350 calciatori, un centinaio tra dirigenti, volontari e allenatori.

Bancarelle per la festa del paese

Durante la giornata si è tenuta la festa del paese: bancarelle, cibo ed eventi in centro. Una bella giornata che ha fatto da cornice all'importante cerimonia di consegna delle benemerenze civiche.