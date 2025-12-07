Consigli utili per prevenire le truffe

«La prevenzione inizia con l’informazione». L’Amministrazione comunale di Sovico sta promuovendo una campagna di prevenzione e contrasto delle truffe, che il più delle volte sono ai danni di persone anziane.

Consigli contro le truffe

L’iniziativa è stata presentata in sala consiliare insieme a una brochure, preparata dal comandante della Polizia locale, Giovanni Laiso, per tutelarsi dal rischio truffe. Presenti all’incontro il sindaco di Sovico, Barbara Magni, gli assessori Mattia Barni e Simona Pulici, e rappresentanti delle forze dell’ordine: oltre al comandante Laiso, il luogotenente Roberto Buttignol, comandante della Stazione dei Carabinieri di Biassono, il tenente Giulia Lello, comandante del Nucleo Radiomobile di Monza, e i referenti dei gruppi Controllo del Vicinato, Mauro Galimberti, coordinatore della zona 2 (via Greppi e limitrofe) e Mario D’Amato De Serpis, coordinatore della zona 3 (centro-nord).

Una brochure di prevenzione

Distribuite tremila copie di una brochure, preparata dal Comune, che contiene consigli utili per prevenire questo genere di fenomeni: «Prevenzione significa aiutarci partendo dalla consapevolezza» ha sottolineato l’assessore alla Polizia locale, Mattia Barni.

