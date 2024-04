Seregno Soccorso, i nomi del nuovo consiglio direttivo

Eletto il nuovo consiglio direttivo di Seregno Soccorso, associazione volontaria di pronto soccorso e pubblica assistenza che opera da trent’anni sul territorio. Luigi Redaelli torna alla presidenza, del mandato precedente confermato il solo Roberto Villa.

Luigi Redaelli nuovo presidente

Dopo diversi tentativi senza esito per mancanza di candidature, è stato eletto il consiglio direttivo di Seregno Soccorso, associazione volontaria di pronto soccorso e pubblica assistenza che opera da trent’anni sul territorio. Il neo presidente è il 64enne Luigi Redaelli, vice presidente il 42enne Roberto Villa (è consigliere dal 2018, all’attivo dieci anni di servizio). Nel nuovo direttivo figurano anche la 24enne Ilaria Gaiotto (segretaria) e i 27enni Filippo Fari e Mauro Beccari, tutti con tre anni e mezzo di servizio.

Quasi 170 volontari in Seregno Soccorso

Il giovane consiglio direttivo è in carica dalla metà di marzo e punta "alla continuità dei servizi, ma se possibile anche ad aumentare l’attività a beneficio del territorio", ha commentato il presidente. Luigi Redaelli è volontario da ben 39 anni (dal 1985) ed è già stato al vertice dell’associazione con sede in via Stefano per due mandati, fino al 2018 (per un mandato è stato anche vicepresidente). Seregno Soccorso conta 165 volontari, sette dipendenti e un dipendente a chiamata.