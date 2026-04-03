Consulenza qualificata: attivo lo Sportello imprese

E’ attivo a Vimercate lo Sportello Imprese, nuovo punto di consulenza per le aziende, nato dalla collaborazione tra Confimi Industria Monza e Brianza e il Comune.

Accordo tra Comune di Vimercate e Confimi

L’iniziativa rappresenta uno dei punti previsti dal protocollo firmato a febbraio dal sindaco di Vimercate Francesco Cereda e dal presidente di Confimi Mb Franco Goretti.

Consulenza su tematiche chiave

L’accordo è destinato a rafforzare il rapporto tra istituzioni pubbliche e sistema produttivo locale attraverso azioni operative e misurabili. Il servizio offrirà un primo livello di consulenza su tematiche chiave per le imprese: ambiente, sicurezza e qualità; compliance normativa; credito e finanza; energia; internazionalizzazione; fiscale e tributario; innovazione e tecnologia; paghe e contributi; previdenza; relazioni sindacali e industriali.

Come accedere allo Sportello

Per prenotare una videocall o un appuntamento scrivere a info@confimiservizi.it oppure chiamare lo 039.9550018.