Continua l'impegno con Zenzero: progetto in Ghana per scuola e sanità

Solidarieta'

L’appello di Sala: "Sarebbe bello attivare una collaborazione anche con l’Amministrazione comunale di Desio".

Stefano Sala di Desio prosegue senza sosta l’azione solidale con l’Associazione Zenzero, da anni impegnata in Ghana con progetti concreti a favore dell’educazione e della salute nelle aree più vulnerabili del Paese africano. Le richieste che giungono dalle comunità locali sono continue: mancano risorse essenziali, eppure non manca la speranza. "Colpisce, infatti, come – nonostante condizioni durissime – queste famiglie riescano ancora a pensare al futuro dei propri figli, chiedendo soprattutto spazi educativi e formativi", ha spiegato.

Tanti i progetti in Africa

Uno dei progetti attualmente in corso, grazie all'Associazione Zenzero, riguarda la ristrutturazione dell’Amamomo School di Agbobloshie, il più vasto slum di Accra, capitale del Ghana, costruito letteralmente sopra una delle più grandi discariche di rifiuti elettronici del mondo. La scuola, frequentata ogni giorno da oltre 200 alunni, è ridotta a un rudere e, nonostante tutto, le lezioni continuano. "E ascoltare i sogni dei ragazzi – diventare pilota, medico, manager – è un’emozione profonda. In un contesto così duro, quei sogni hanno la stessa forza di quelli di qualsiasi giovane nel mondo", ha proseguito il desiano Stefano Sala.

Uno screening sanitario mobile nei villaggi rurali

Parallelamente, Zenzero ha avviato uno screening sanitario mobile nei villaggi rurali, lontani da ogni presidio medico. In due tappe iniziali sono state visitate oltre 200 persone, grazie alla presenza di medici e infermieri che, oltre a offrire cure, svolgono attività di educazione all’igiene. "Per continuare questo lavoro servono medicinali e materiali sanitari: disinfettanti, bende, guanti, cerotti. Da qui l’idea di lanciare una linea sanitaria solidale, coinvolgendo cittadini, farmacie, commercianti e, se possibile, anche l’Amministrazione comunale di Desio>.

E' nata una piccola panetteria

Infine, una bella novità arriva da “City of God”, la scuola dell’infanzia che l’associazione segue da tempo: "E' nata una piccola panetteria interna, dove si produce pane per i 72 bambini", ha spiegato Sala. La prima infornata ha restituito 36 chili di pane, garantendo nutrimento per più giorni. L’obiettivo ora è mantenere la produzione mensile, che costa circa 200 euro, e ampliare il progetto fino a offrire pane anche alle famiglie più povere. In futuro nasceranno laboratori didattici per raccontare ai bimbi la storia del pane, partendo dalla "Fiaba del grano".