A Desio continuano le intrusioni nell'ex palazzo del mobile a San Giorgio Il Pd: "Recinzioni divelte, il Comune sistemi e chieda il conto alla proprietà".

Attenzione puntata ancora una volta sull’ex Centrostile, il palazzo del mobile abbandonato nel quartiere San Giorgio a Desio. Continue le segnalazioni di intrusioni, segno che l’ordinanza del Comune di chiudere tutti gli ingressi viene disattesa. I residenti e il Comitato di quartiere hanno più volte evidenziato il pericolo e chiesto che l’ordinanza venga fatta rispettare. Ora arriva anche l’interrogazione presentata dal Partito democratico, che prova a smuovere l’Amministrazione comunale, dato che nel palazzo fatiscente la situazione è a rischio. Il Pd richiama il "perdurante degrado", e ricorda la presenza della recinzione "divelta in diversi punti tanto da rendere facilmente accessibile l’ingresso all’immobile, con persone che di frequente si intrufolano nell’immobile nonostante l’ordinanza".

"Una simile situazione di degrado non può ritenersi accettabile in quanto continua a creare grossi problemi per la vivibilità del quartiere. Riteniamo che sia necessario intervenire quanto prima anzitutto per il ripristino della recinzione, senza dover attendere l’intervento della proprietà a cui, ovviamente, saranno da attribuire i costi del ripristino".