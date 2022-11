A Desio beccati all'interno dell'ex palazzo del mobile e sanzionati due 17enni

Beccati due 17enni nell'ex palazzo del mobile. I residenti di piazza Giotto, a Desio, sabato hanno avvisato la Polizia Locale, che è intervenuta e li ha sanzionati, dopo aver chiamato i genitori. Un esempio di collaborazione tra cittadini, Amministrazione e Forza dell'ordine.

Beccati due 17enni nell'ex palazzo del mobile

"I cittadini di piazza Giotto, come concordato dopo l'incontro di sabato l’altro, quando vedono qualcosa che non va devono allertare i vigili. Questa volta hanno chiamato perché si sono accorti che c'erano due ragazzi dentro l’ex palazzo del mobile", afferma l’assessore alla Sicurezza, Andrea Villa.

Polizia Locale chiamata dai residenti di piazza Giotto

La Polizia Locale, dopo aver ricevuto la segnalazione, è intervenuta a San Giorgio e ha trovato i due diciassettenni all'interno del Centrostile. Dopo averli identificati, gli agenti hanno contattato i genitori e hanno sanzionato entrambi i minori per la violazione dell'ordinanza emessa durante l’estate, dopo che c’erano state varie segnalazioni da parte di residenti in merito a intrusioni all’interno dell’immobile fatiscente.

L'altro fine settimana un altro blitz nell'ex palazzo del mobile

L'altro fine settimana il blitz all'interno del palazzo di Polizia Locale e Carabinieri, dopo che l'amministratore del Cantrostile aveva presentato denuncia da parte della proprietà per danneggiamenti, non aveva dato esito. A questo era seguito anche un incontro con i residenti e il comitato di quartiere, alla presenza del sindaco, Simone Gargiulo, del comandante della Polizia Locale, Giovanni Dongiovanni, e del vicesindaco Villa. Al termine era stata chiesta collaborazione e data la disponibilità a intervenire, "ma le segnalazioni - era stato detto - devono essere fatte in tempo reale". E così è stato questa volta in cui la collaborazione ha funzionato.

Il vicesindaco: "Sensibilizzare i cittadini ed essere al loro fianco"

"Sensibilizzare i cittadini ed essere al loro fianco, semplificando e supportando i comportamenti civici più corretti - questo era stato il commento del vicesindaco dopo l'incontro dell'altra settimana - è la migliore modalità per stringere alleanze e rinsaldare fiducia reciproca. I residenti incontrati ci hanno segnalato una una serie di situazioni, non solo relative all'abbandono dei rifiuti, che in passato non sono mai state gestite con efficacia, alle quali vogliamo dare una soluzione confrontandoci con le persone che abitano in questa zona. Li ringrazio per essere stati propositivi, costruttivi e disponibili per migliorare la nostra città".