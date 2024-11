Conto alla rovescia per il Memorial Mario Sala, sette chilometri di solidarietà

Conto alla rovescia per la Camminata delle Città, il Memorial Mario Sala che si terrà a Desio domenica 17 novembre, in memoria del noto commerciante scomparso a luglio del 2023. L'iniziativa cade nella Giornata mondiale sul tumore al pancreas. Il ricavato andrà infatti alla ricerca.

Domenica il Memorial Mario Sala

Una manifestazione per ricordare Mario Sala, noto commerciante desiano, e un appuntamento per dare un contributo importante alla ricerca per sconfiggere il cancro al pancreas. Tutto il ricavato, infatti, sarà consegnato ad Aisp (Associazione italiana per lo studio sul pancreas). Sette chilometri con partenza da piazza Don Giussani, la camminata prenderà il via alle 9.30, indossando la stessa maglia, tutti con lo stesso obiettivo, far crescere l’impegno per fare un passo avanti e trovare cure efficaci contro la malattia.

Un sostegno alla ricerca e ad Aisp

Una maglia viola, simbolo della lotta e del supporto alla ricerca, ma anche di speranza e solidarietà. "Insieme, cammineremo per chi lotta, per chi è stato colpito da questa malattia e per chi si impegna a fare la differenza. Ogni passo che faremo sarà un atto di coraggio, un modo per mostrare che siamo qui, insieme, pronti a fare la nostra parte", è il messaggio che accompagna la camminata, che si tiene nel mese della sensibilizzazione rispetto al tumore al pancreas. Una battaglia che era stata anche un impegno preso da Mario Sala e che ora porta avanti la moglie Mara.

Tante le adesioni, presenti anche i giocatori dell'Aurora Desio Basket

Il Memorial Mario Sala ha il sostegno di Avis Desio e Limbiate, Codice Viola, del Gruppo Marciatori Desio e dell’associazione "Cammina Limbiate", oltre che dei Lions. L’assessorato allo Sport del Comune di Desio ha dato il patrocinio. Già oltre cento gli sponsor che hanno deciso di sostenere la manifestazione benefica, altri si stanno aggiungendo in questi giorni. Tra questi l’Aurora Desio Basket. Alcuni degli atleti e dei giocatori parteciperanno alla Camminata. Lo sport e l’intento di solidarietà uniscono l’appuntamento al mattino con il 2° Memorial Mario Sala e alle 18 la partita al palazzetto dell’Aurora Desio Basket contro Treviglio.

Ecco come partecipare

Basta una donazione minima di 15 euro per prendere parte all’evento, ricevere un kit con maglietta e zainetto e contribuire concretamente alla raccolta fondi per la ricerca sul tumore al pancreas. Ci si può rivolgere a Sala Sport outlet in via Garibaldi 22 per aderire alla manifestazione, ma anche a Sala Sport in via Garibaldi 79, o alla Boutique dei fiori in corso Italia 78.

La camminata ha il sostegno e l’adesione dei medici del San Raffaele e dell’Humanitas. Hanno portato al progetto un contributo importante anche il dottor Giovanni Casella, di Limbiate, e la dottoressa Silvia Carrara, presenti a fine settembre alla serata di lancio dell’iniziativa.