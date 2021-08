Contributi in arrivo per tre enti benefici del territorio grazie a Esselunga

Grazie alle preferenze ricevute dai clienti che hanno partecipato al progetto “Essedona” scegliendo l’ente benefico favorito, Esselunga devolverà un contributo ai primi tre classificati: ABIO Brianza, Croce Rossa Italiana Comitato di Villasanta Odv, Croce Rossa Italiana Comitato di Monza.

Donazioni grazie al progetto Essedona

L’Azienda rinnova il proprio impegno nei confronti della comunità colpita dall’emergenza in corso con un modo diverso di fare beneficenza: per la prima volta, infatti, i clienti hanno scelto gli enti ai quali Esselunga destinerà la donazione.

Tre mesi di votazioni

I clienti dei negozi di Monza dal 10 aprile al 10 luglio hanno potuto esprimere la propria preferenza tramite la sezione “Essedona”, disponibile sull’app Esselunga. Una volta terminato il periodo delle votazioni, Esselunga ha stilato una graduatoria per devolvere un contributo ai primi tre enti classificati.

Gli aiuti per l'emergenza Coronavirus

Il progetto “Essedona” rientra in un vasto piano di aiuti avviato a partire dallo scorso anno da Esselunga per mostrare la propria tangibile partecipazione alla comunità e al territorio a cui appartiene. Tra le numerose iniziative intraprese, rientrano anche la donazione di 3,7 milioni di euro agli ospedali e agli enti di ricerca in Italia impegnati in prima linea, di cui 1,2 milioni raccolti proprio grazie al sostegno dei clienti.