Contro il caro vita regalano un bonus per spesa e benzina ai dipendenti

Contributi extra in busta paga per far fronte ai rincari di questo periodo: un gesto concreto, da parte dei titolari del Calzificio di Paina che ha molto colpito i dipendenti, molto riconoscenti per il regalo ricevuto.

Bonus per spesa e benzina

Un bonus speciale, extra, per fare la spesa e prima ancora un altro bonus, per acquistare benzina: aiuti significativi che non arrivano dallo Stato, bensì dal datore di lavoro. Un gesto importante, concreto, contro il carovita che i titolari della ditta Calzificio italiano srl a Paina, hanno voluto fare per i loro lavoratori, una ventina di dipendenti. Un gesto che ha colpito molto tutto il personale, che negli anni ha creato un rapporto di lavoro e collaborazione con i «capi» quasi familiare, fatto di rispetto e aiuto reciproco.

La riconoscenza

Un regalo davvero inaspettato e molto gradito, di fronte al quale tutto il personale si è sentito in dovere di ringraziare. Hanno infatti voluto dimostrare tutta la loro immensa riconoscenza ai tre fratelli che guidano l’attività di famiglia, decidendo di ringraziare pubblicamente.

«In questo periodo così difficile, fatto di inflazione e di considerevoli rincari sulle bollette, il gesto dei nostri titolari ci ha molto colpito. Hanno voluto aiutarci in modo concreto con dei buoni spesa per Esselunga e prima ancora con un altro extra per far fronte all’aumento della benzina - spiegano i lavoratori del Calzificio di via Verdi, che da generazioni confeziona calze da uomo - Ci sentiamo parte di una grande famiglia e vogliamo ringraziare i nostri datori di lavoro per tutto il sostegno».