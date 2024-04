Controlli alla mensa scolastica di Lesmo, Ats rassicura: "Nessuna criticità"

Hanno dato esito positivo i controlli eseguiti dal Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria di Ats Brianza presso il centro cottura e la mensa della scuola primaria di Lesmo, disposti dal Comune a seguito di notizie, apprese informalmente, circa presunte carenze nel servizio di somministrazione dei pasti agli alunni.

Controlli alla mensa scolastica

A darne comunicazione è direttamente la dottoressa Lea Saporetti, il commissario prefettizio che amministra il Comune:

"Il personale di Ats Brianza che ha visionato i locali deputati alla preparazione e alla distribuzione dei pasti ne ha rilevato la piena conformità alle prescrizioni igienico-sanitarie. Gli utensili utilizzati e le apparecchiature presenti sono risultati puliti e perfettamente funzionati e non è stata rilevata alcuna presenza di insetti infestanti. Nessuna criticità, inoltre, è stata rilevata in ordine alla qualità del cibo somministrato, con riferimento sia alle materie prime impiegate nelle preparazioni sia ai prodotti semilavorati e finiti"

Il caso nei giorni scorsi

Il caso, ricordiamo, era scoppiato nei giorni scorsi in seguito a una lettera che alcuni genitori avevano fatto pervenire in maniera informale alla scuola, al Comune e alle Forze dell'ordine. Nella missiva si faceva riferimento ad alcuni episodi spiacevoli accaduti in mensa, dove sarebbero stati segnalati alcuni disservizi nella somministrazione dei pasti, tra cui porzioni scadenti, talvolta fredde, e la presenza di insetti o corpi estranei. Una situazione che però è stata smentita dalla scuola e della stessa azienda che cura il servizio di refezione.

"Fugato ogni dubbio"

Le modalità di conservazione del cibo, sia fresco che secco, secondo il report di Ats sono dunque risultate conformi e parimenti rispettato è il protocollo HACCP previsto dalla normativa vigente: