Polemiche sulla mensa della scuola, la preside invita i genitori a pranzare insieme ai bimbi

Polemiche sulla mensa della scuola elementare. Dopo le segnalazioni scattate nei giorni scorsi riguardo a presunte problematiche legate al servizio di ristorazione, la dirigente scolastica Elisabetta Biraghi ha invitato i genitori a pranzare insieme ai bambini e agli insegnanti. Una proposta lanciata per permettere alle famiglie di toccare con mano il servizio e accertare in questo modo eventuali disguidi.

L’apertura della preside arriva in seguito alla stesura di una lettera da parte dei rappresentanti di alcune classi della primaria che usufruiscono della mensa. Stando al loro scritto, che ovviamente si basa sulla testimonianza dei figli, sarebbero emersi una serie di disservizi nel corso degli ultimi tempi. In particolare si fa riferimento a quanto accaduto la scorsa settimana quando sarebbero stati serviti ai bambini finocchi che emanavano un cattivo odore.

Un episodio che, secondo la ricostruzione dei genitori, non sarebbe affatto isolato:

Insomma, una vera e propria protesta per rendere edotta la scuola e il Comune della «scarsissima qualità del cibo somministrato», chiedendo allo stesso tempo "di voler tempestivamente procedere con le più opportune e doverose verifiche del caso al fine di trovare una soluzione alle lamentate problematiche".

La lettera, inviata sui canali social dei genitori ma mai ufficialmente protocollata, è arrivata all’attenzione delle istituzioni, comunali e scolastiche, così come a quella delle Forze dell’ordine. Da qui l’intervento della stessa dirigente:

"Seppur informalmente, siamo venuti a conoscenza di questo testo e abbiamo deciso di convocare i genitori interessati proprio per confrontarci e cercare di risolvere a monte le eventuali problematiche - le parole della preside - A loro ho rivolto l’invito di venire a pranzare in mensa per il prossimo mese, ovviamente senza preavviso, insieme ai figli e ai referenti, in modo da accertare l’esistenza di un effettivo disguido. Qualora dovesse emergere un disservizio, vedremo di risolverlo coinvolgendo anche l’azienda, che dal canto suo non ha mai mancato di collaborare quando chiamata in causa. Purtroppo è stato sollevato un gran polverone quando in realtà la situazione si sarebbe potuta risolvere più serenamente".