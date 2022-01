Il Sindaco Mandelli e l’Assessore De Sena: “Ringraziamo i cittadini per la collaborazione”.

La Polizia Locale di Usmate Velate è impegnata in una serie di controlli finalizzati a monitorare luoghi e situazioni nei quali è prevista l’obbligatorietà del Green Pass in versione base o rafforzata. Tali controlli, con annessi report settimanali da trasmettere agli Organi competenti, sono proseguiti incessanti nel periodo delle festività natalizie.

Controlli della Polizia per il Green Pass: a Usmate nessuna irregolarità

Nel dettaglio gli agenti di Usmate Velate negli ultimi giorni hanno controllato e verificato il possesso e la regolarità del Green Pass di circa 40 persone in differenti attività commerciali della città. L'esito di tali controlli è risultato più che soddisfacente in quanto tutte le persone controllate sono risultate rispettose delle disposizioni.

Grande senso civico dei cittadini

“Anche questa rientra fra le attività di controllo del territorio messa in atto dalla nostra Polizia Locale – affermano il Sindaco Lisa Mandelli e Pasquale De Sena, assessore con delega alla Sicurezza – L’impegno dei nostri agenti è massimo e quotidianamente abbiamo richiesto venissero effettuati controlli finalizzati al rispetto delle attuali disposizioni anti-Covid 19 al fine di contribuire al contenimento della pandemia anche alla luce delle varianti in circolazione. I numeri dicono che i cittadini si stanno comportando con grande senso civico, un elemento che fa ben sperare. A nome dell’Amministrazione Comunale e della Polizia Locale, ringraziamo per la collaborazione sincera e partecipata sia i titolari delle attività verificate sia le persone controllate, confidando che tale sinergia rimanga diffusa su tutto il territorio anche per il futuro”.

La situazione epidemiologica in paese

Nel frattempo, la situazione epidemiologica sul territorio rimane critica: gli attuali positivi a Covid- 19 residenti a Usmate Velate sono 280, un numero che si avvicina al 3% della popolazione residente.