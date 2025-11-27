“Sono certo che l’operazione svolta in stazione a Cesano Maderno sarà replicata anche nelle prossime settimane, in continuità con le attività previste nell’ambito del progetto dedicato al Parco delle Groane”. Così il sindaco Gianpiero Bocca dopo i controlli a tappeto di martedì 25 novembre nelle Groane.

Controlli nelle stazioni dell’area delle Groane, il sindaco ringrazia

“Ringrazio il prefetto Enrico Roccatagliata per il costante impegno nel presidio della nostra città e del territorio della provincia – dice il sindaco Gianpiero Bocca in una nota diramata dal Municipio – Un ringraziamento particolare al questore Filippo Ferri e alla Polizia di Stato, così come a tutte le Forze dell’Ordine che hanno contribuito all’operazione, i cui risultati parlano da soli, con numerose persone identificate sul territorio e nelle aree ferroviarie”.

Lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti

Martedì 25 novembre, anche nella stazione ferroviaria di Cesano Maderno, infatti, è stato effettuato un servizio straordinario di prevenzione e controllo organizzato dalla Questura di Monza e Brianza e mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al ripristino del decoro urbano, nell’ambito del più ampio programma di interventi sul territorio deciso dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Obiettivo: il potenziamento della sicurezza dei cittadini