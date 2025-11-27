“Sono certo che l’operazione svolta in stazione a Cesano Maderno sarà replicata anche nelle prossime settimane, in continuità con le attività previste nell’ambito del progetto dedicato al Parco delle Groane”. Così il sindaco Gianpiero Bocca dopo i controlli a tappeto di martedì 25 novembre nelle Groane.
Controlli nelle stazioni dell’area delle Groane, il sindaco ringrazia
“Ringrazio il prefetto Enrico Roccatagliata per il costante impegno nel presidio della nostra città e del territorio della provincia – dice il sindaco Gianpiero Bocca in una nota diramata dal Municipio – Un ringraziamento particolare al questore Filippo Ferri e alla Polizia di Stato, così come a tutte le Forze dell’Ordine che hanno contribuito all’operazione, i cui risultati parlano da soli, con numerose persone identificate sul territorio e nelle aree ferroviarie”.
Lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti
Martedì 25 novembre, anche nella stazione ferroviaria di Cesano Maderno, infatti, è stato effettuato un servizio straordinario di prevenzione e controllo organizzato dalla Questura di Monza e Brianza e mirato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al ripristino del decoro urbano, nell’ambito del più ampio programma di interventi sul territorio deciso dal Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.
Obiettivo: il potenziamento della sicurezza dei cittadini
“Questo impegno rappresenta il raggiungimento di un obiettivo condiviso, finalizzato al potenziamento della sicurezza dei cittadini, in particolare nei luoghi più sensibili come le stazioni ferroviarie – prosegue il sindaco Bocca – Per tutti noi è motivo di sollievo vedere gli uomini e le donne delle Forze dell’Ordine impegnati nei controlli in stazione e nelle aree circostanti. L’intervento di ieri rientra in una strategia complessiva di contrasto alla criminalità diffusa ed è un segnale importante di vicinanza e di collaborazione con la nostra Amministrazione comunale e con la nostra Polizia Locale. Sono certo che l’operazione svolta ieri in stazione a Cesano Maderno sarà replicata anche nelle prossime settimane, in continuità con le attività previste nell’ambito del progetto dedicato al Parco delle Groane”.