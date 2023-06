Undici gruppi tra residenti e commercianti e oltre 1000 famiglie raggiunte dal 2015 a oggi. Questi gli importanti numeri conseguiti dal servizio di Controllo del Vicinato attivo a Usmate Velate, uno dei primissimi Comuni in Italia ad aver sposato il progetto ormai 8 anni fa.

Controllo del Vicinato e Forze dell'ordine in cattedra contro truffe e malintenzionati

Dati snocciolati giovedì sera in occasione di un incontro organizzato dall’associazione in collaborazione con il Comune e le Forze dell’ordine come attività di contrasto alle truffe ai danni degli anziani. In cattedra, i responsabili del "CdV" locale, Emanuela Nozza, e provinciale, Raoul Piemonti; il comandante della Polizia locale, Mario Nappi, e della stazione dei Carabinieri di Arcore, il luogotenente Luca Carboni.

I risultati de progetto

Con loro anche l’assessore con delega alla Sicurezza, Pasquale de Sena:

"Quello che era iniziato come un semplice esperimento nel 2015 è oggi una certezza importante per il territorio. Un’iniziativa spontanea dei cittadini alla quale è stata data la giusta direzione e dalla quale è nata un’ottima collaborazione con le Forze dell’ordine per il bene e la sicurezza di tutta Usmate Velate, che da questo punto di vista è stato un Comune precursore nella lotta alla micro criminalità. E per questo dico grazie a voi cittadini e sentinelle, così come agli agenti della Polizia locale e ai Carabinieri che ogni giorno operano per la sicurezza della nostra comunità".

"Denunciate sempre"

La serata è poi entrata nel vivo con consigli e raccomandazioni illustrati dalle Forze dell’ordine contro truffe e malintenzionati: piccoli, ma fondamentali, accorgimenti rivolti soprattutto alle persone più fragili, come gli anziani, ovvero le vittime "preferite" dei delinquenti.