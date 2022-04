Coppa Italia, consegnate "tre pere" al sindaco milanista

Derby

Lo sfottò del consigliere regionale (interista) al primo cittadino di Besana

Sono amici da sempre. Per questo lo sfottò calcistico è stato preso con il sorriso. All'indomani del derby di Coppa Italia vinto dall'Inter, questa mattina, mercoledì 20 aprile, il consigliere comunale e regionale della Lega Alessandro Corbetta ha portato al sindaco di Besana in Brianza, il compagno di partito Emanuele Pozzoli, un regalo... speciale.

Tre pere al sindaco

Corbetta, interista, ha donato al primo cittadino besanese, milanista, tre pere belle mature. Come tre sono i goal incassati ieri sera dal Milan nella semifinale di Coppa Italia persa con l'Inter. Il momento della consegna, all'interno di una bar pasticceria di Besana in Brianza, è stato immortalato in una fotografia pubblicata sui social dal consigliere regionale.

La reazione... sportiva

La "vittima" dello sfottò - il sindaco Emanuele Pozzoli - ha preso con il sorriso il regalo beffardo dell'amico Corbetta. Quest'ultimo gli ha comunque indorato la pillola.

"Consegnate tre pere all'amico milanista Emanuele Pozzoli. Al di là della sua fede rossonera (nessuno è perfetto), Emanuele è il Sindaco che Besana in Brianza si merita. Bravo, disponibile e con la visione giusta per la nostra città!!", ha garantito il lumbard.