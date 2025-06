Cornate saluta Luca Mauri: "Ci mancherà la tua luce"

Una chiesa gremita ha salutato nella mattinata di oggi, sabato 28 giugno, Luca Mauri: il 30enne di Cornate d'Adda scomparso improvvisamente lunedì per un malore mentre si trovava a Roma.

Il giovane, molto conosciuto in città, era noto anche a Merate dove per anni aveva praticato nuoto a livello agonistico prima alla Libertas, poi alla Gesti Sport.

In mattinata sono in tanti gli amici, cari e parenti che hanno voluto partecipare alle esequie, celebrate dal parroco don Emidio Rota. Una folla contenuta a fatica dentro le mura della parrocchiale cornatese, che trasudava commozione.

Occhi gonfi di pianto, singhiozzi e voci rotte hanno accompagnato la celebrazione in ricordo di un ragazzo che con i suoi modi gentili e il suo sorriso, aveva quell'innata capacità di stringere legami con le persone ed entrare immediatamente nel loro cuore.

A testimonianza di ciò, sono gli innumerevoli messaggi letti al termine della celebrazione che hanno così ricordato il ragazzo. A partire da quello dei suoi colleghi della Human Technopole, dove il giovane lavorava dal 2019, subito dopo essersi laureato in informatica:

"Ciao Luca, amico caro. È difficile trovare le parole giuste quando il cuore è così pesante, ma vogliamo raccontare quanto amore e gioia ci hai lasciato. Non eri solo un collega, ma soprattutto un amico. Di quelli rari e preziosi. Ricordiamo il tuo sorriso, di quelli veri e sinceri. Ogni incontro era un piacere, per stare insieme e sentirsi bene. Avevi sempre una parola buona per tutti. La ricerca del bene a tutti i costi era un valore fondamentale per te e per la tua vita. Conserveremo sempre nel cuore i tuoi ricordi. La tua passione per il Giappone, per gli anime, i manga e l'informatica era incredibile e contagiosa. Eri il collante del nostro gruppo. Tutti ti volevano bene. Tutti ti cercavano. Il tempo che abbiamo trascorso insieme è stato troppo poco, ma ogni attimo è stato prezioso e aiuterà a colmare la tua mancanza. La tua voce era un balsamo per le nostre anime. Ci hai insegnato la dolcezza e la bontà senza limiti. Siamo profondamente grati di aver fatto parte, in modi diversi, della tua vita. Ci mancherà la tua luce, il tuo animo puro e gentile. Il tuo ricordo continuerà a brillare nei nostri cuori. Nemmeno la morte può cancellare ciò che sei stato".