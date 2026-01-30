Corrado Boccoli presidente di CEM fino alla nuova assemblea

Nel corso dell’Assemblea straordinaria dei Soci di CEM Ambiente che si è svolta martedì nella sede di Cascina Sofia, a Cavenago Brianza, con la partecipazione della totalità dei Comuni soci, è stata approvata la reintegrazione del Consiglio di Amministrazione successiva alla prematura scomparsa del Presidente Alberto Fulgione.

La scelta

L’Assemblea ha deliberato all’unanimità la nomina di Corrado Boccoli alla Presidenza di CEM Ambiente e la contestuale nomina dell’ingegner Massimo Pelti come Consigliere (in sostituzione dello stesso Boccoli).

La decisione è stata assunta in via urgente, al fine di garantire la piena operatività dell’azienda e la continuità amministrativa, in vista di importanti adempimenti quali l’avvio del servizio nel Comune di Massalengo e l’iter di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

Gli incarichi di Corrado Boccoli e Massimo Pelti avranno durata fino al 30 aprile 2026, termine entro il quale l’Assemblea dei Soci sarà chiamata, per legge, ad approvare il bilancio 2025. In quella stessa sede verrà individuato e nominato dall’Assemblea, il nuovo Presidente di CEM Ambiente.

Il commento