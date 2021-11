Iniziativa

Da martedì 16 novembre potranno votare i cittadini con almeno 16 anni. Il progetto più votato sarà realizzato dall'Amministrazione comunale.

Correzzana: ecco i tre progetti finalisti del Bilancio Partecipato. La cittadinanza è invitata a esprimere la propria preferenza attraverso il voto che si aprirà da martedì 16 novembre 2021.

Nelle scorse settimane i cittadini hanno avuto la possibilità di presentare idee e progetti all'Amministrazione comunale, che dal canto suo ha stanziato un tesoretto da 10mila euro per realizzare nel più breve tempo possibile il desiderio della comunità. Quale? Saranno i correzzanesi stessi a dirlo, attraverso il voto (fisico o telematico) che permetterà a tutti di dire la propria e indicare l'intervento più interessante.

Skateboard, telecamere e campi da calcetto

Tre, come detto, i progetti finalisti. Il primo propone la realizzazione di una mini rampa da skateboard, adatta anche per pattini e monopattini, all'interno dell'area verde del Centro sportivo. Il secondo chiede invece la posa di un sistema di videosorveglianza nel parcheggio di via Majorana contro furti e vandalismi. Il terzo, infine, riguarda la posa di un mini campo da calcio con porte anti-ribaltamento presso il Centro sportivo e aperto ai più piccoli.

Come si vota?

Tutti i correzzanesi con almeno 16 anni compiuti potranno votare da martedì 16 novembre fino al successivo 30 novembre. Sarà possibile esprimere la propria preferenza direttamente all'Ufficio Protocollo (previo appuntamento) oppure tramite mail (protocollo@comune.correzzana.mb.it) allegando copia del proprio documento d'identità.