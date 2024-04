Tempo di bilanci per la Giunta del sindaco di Correzzana, Marco Beretta. Il primo cittadino e la sua squadra, nella serata di martedì 16 aprile, hanno illustrato i risultati del proprio quinquennio di governo nel corso di un'assemblea pubblica.

Correzzana: il sindaco Beretta traccia il bilancio di fine mandato

Analizzando l'ultimo lustro non si può che partire dalle difficoltà oggettive contro le quali l'Amministrazione ha dovuto fare i conti dal 2020: il Covid, la carenza dei materiali, la crisi energetica e infine l'inflazione. Tutte sfide che però l'Esecutivo Beretta ha cercato di fronteggiare nel migliore dei modi in ogni settore di riferimento, con progetti e investimenti. Dai lavori pubblici alla sicurezza, dalla scuola al sociale, dalla cultura all'ambiente. Senza dimenticare l'assetto del Municipio e dei servizi, implementati quanto più possibile per far fronte alle necessità del territorio e della comunità.

"Molte opere e iniziative sono state messe in campo grazie alla partecipazione a bandi pubblici che hanno permesso di introitare risorse importantissime senza le quali sarebbe stato veramente difficile intervenire - ha sottolineato il sindaco - Pensiamo a opere pubbliche come la ciclopedonale di via Stelvio; oppure investimenti per la sicurezza e il territorio, come l'acquisto di telecamere di sorveglianza o i mezzi per la Protezione civile e la Polizia locale; o ancora le manifestazioni per i giovani e le famiglie, rese possibili con le vittorie ai bandi appositamente dedicati"

Un paese in crescita

Correzzana si dimostra peraltro un paese in crescita a livello demografico, con 3205 residenti (+220 rispetto al 2019) e un notevole abbassamento dell'età media: dati che lo rendono, insieme a Roncello, il paese più "giovane" della provincia di Monza e Brianza. Un dato che permetterà al Comune di allargare il proprio Consiglio comunale, visto che con le prossime elezioni potranno essere eletti 12 consigliere e 4 assessori.

Uno sguardo al futuro

E chi verrà eletto troverà i cassetti pieni. Di risorse, innanzitutto, con ben 517mila euro oggi a disposizione per futuri investimenti (in attesa dell'approvazione del rendiconto 2023). Ma anche di progetti. Due su tutti: la riqualificazione del secondo lotto del cimitero e soprattutto la realizzazione del grande parco fotovoltaico che sorgerà sulle ceneri della ex Antibioticos: un piano d'intervento ambizioso che non solo permetterà al Comune di risolvere un grattacapo rimasto senza risposta per oltre 40 anni, ma anche di garantire enormi benefici a livello economico e ambientale.

Bilancio positivo

Grande soddisfazione, al termine della serata, da parte del sindaco Berette e della sua squadra formata dagli assessori Daniele Secchi e Sabrina Magro, così come dai consiglieri Daniele Micciché, Michele Stillittano, Stefano Lissoni, Bruna Ner e Alessandra Galimberti, usciti dall'aula tra gli applausi e i ringraziamenti dei presenti: