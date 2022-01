Correzzana: nuove telecamere in paese grazie al Bilancio Partecipato e al "regalo" del Comune

Sicurezza

Alcuni occhi elettronici verranno posizionati nel parcheggio di via Majorana, mentre altri saranno dislocati nei punti più sensibili del centro

Più sicurezza in centro grazie all’installazione di nuove telecamere. Bella sorpresa natalizia per tutti i correzzanesi, che sotto il proprio albero hanno trovato un gradito regalo. A offrirlo è l’Amministrazione comunale, che solo pochi giorni fa ha reso noto l’esito della votazione relativa al Bilancio Partecipato.

Correzzana: nuove telecamere in paese grazie al Bilancio Partecipato

La Giunta, ricordiamo, nei mesi scorsi aveva stanziato un tesoretto da 10mila euro, lasciando piena libertà alla cittadinanza di scegliere su quale progetto investire la somma. Tre gli interventi proposti dai correzzanesi stessi e successivamente presentati alle urne dalla commissione: la realizzazione di una rampa da skateboard al Centro sportivo, la posa di due porticine da calcetto per bambini oppure l’integrazione del sistema di videosorveglianza in via Majorana: e proprio quest’ultimo si è rivelato il progetto più votato con il 50.6% delle preferenze. Molto più distanti le altre due proposte, ferme rispettivamente al 31% e al 18.4%.

Il Comune "regala" altri tre occhi elettronici

Ma non è finita qui, perché per ottimizzare l'utilizzo delle risorse stanziate in un'ottica di economicità ed efficienza, la Giunta del sindaco Marco Beretta ha altresì stanziato ulteriori 10mila euro per dotare del medesimo sistema di videosorveglianza anche altre tre pali smart già presenti sul territorio. In particolare i nuovi occhi elettronici troveranno posto in piazza Kennedy, in via De Gasperi di fronte alle scuole e in via San Desiderio.