Partono i corsi per diventare volontari di Seregno Soccorso

Seregno

Nella sede di via Stefano tutto esaurito alle due serate di presentazione del percorso formativo, che sarà diviso in tre moduli successivi.

Tutto esaurito alle due serate di presentazione del corso per diventare volontari di Seregno Soccorso, l’associazione di pubblica assistenza incaricata anche dei servizi di emergenza-urgenza del 118. In febbraio è previsto l'inizio della formazione.

Partono i corsi di Seregno Soccorso

Una cinquantina di persone, divise in due serate, ha partecipato alla presentazione del corso di formazione per diventare volontari di Seregno Soccorso, la storica associazione locale che si occupa anche del servizio di emergenza-urgenza del 118. "Siamo davvero soddisfatti del riscontro e di aver fatto questi incontri in presenza, pur nell’osservanza di tutte le norme anti-Covid, nella nostra sede di via Stefano da Seregno", ha commentato spiega Anna Calabria, che fa parte del direttivo del sodalizio. Gli incontri sono stati tenuti dalla referente per la formazione, Eleonora Pozzi.

Lo schema del corso di formazione

Dopo un’introduzione sull’associazione e sul concetto di volontariato, Eleonora Pozzi ha spiegato in che cosa consiste il corso che partirà a febbraio. Tre i moduli: il primo livello per la qualifica di addetto all’accoglienza e centralinista, il secondo (con 42 ore aggiuntive) forma addetti al trasporto sanitario semplice e l’ultimo (con ulteriori 72 ore) è necessario per la qualifica di volontari di emergenza-urgenza.

"Per noi è importante avere nuovi volontari, in modo da poter svolgere sempre più servizi sul territorio", ha commentato Anna Calabria.