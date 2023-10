Corso di guida sicura per la Polizia Locale di Meda in vista del trasporto organi

Due giorni di attività per imparare a gestire il veicolo in situazioni particolari o in caso di imprevisti. Ha coinvolto 12 agenti del comando di Polizia Locale di Meda il corso di guida sicura organizzato in piazza Dozio, anche in vista del futuro servizio di trasporto organi.

Corso di guida sicura per la Polizia Locale

Martedì 3 e mercoledì 4 ottobre 2023 alcuni operatori della Polizia Locale hanno seguito un corso di guida sicura tenuto da due professionisti, un pilota e un ingegnere che ha lavorato in ambito automobilistico.

"L'obiettivo di queste due giornate di formazione è stato quello di insegnare agli agenti come gestire il veicolo in specifici contesti e ambiti d'azione - spiega il comandante della Polizia Locale, Claudio Delpero - Un corso pratico e teorico che ha permesso agli agenti di esercitarsi su asfalto asciutto e bagnato, di affrontare slalom, curve e un apposito percorso creato con birilli. Sono molto soddisfatto perché tutti i miei ragazzi hanno conseguito ottimi voti".

Esercitazione in vista del trasporto organi

Un'esercitazione organizzata anche in previsione del futuro servizio di trasporto organi che il comando di Meda effettuerà per tutta la Lombardia, sulla base delle richieste di Areu.