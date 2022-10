Che un po' di movimento di prima mattina faccia bene a piccoli e grandi è cosa risaputa. E lo sanno bene anche i referenti del Pedibus di Mezzago che, un po' per stimolare i bambini ad andare a piedi a scuola, un po' per fargli vivere ancora più piacevolmente questa bella passeggiata in compagnia, hanno deciso di afficargli un amico "speciale".

Cosa c'è di meglio che andare a scuola con Trouble, la nuova mascotte del Pedibus

Dal nome, "Trouble", sembrerebbe un problema e invece è stata solo una lieta notizia che ha fatto immediatamente apparire un sorriso sui volti di tutti i 25 piccoli che ogni mattina si recano, con il Pedibus, alla scuola primaria di Mezzago.

Un'idea nata per caso

L'idea è nata per caso. Ogni mattina il padrone di Trouble faceva a piedi con il suo Bovaro del Bernese lo stesso percorso dei bambini.

Perché allora non invitarlo a prendere parte alla comitiva di piccoli studenti? Così è stato. Alla domanda delle referenti del Pedibus il padrone di Trouble ha risposto positivamente e da ieri il cucciolone di due anni dal pelo lungo e dal manto morbidissimo ha ufficialmente vestito i panni del volontario a 4 zampe. Lo farà ogni volta che il suo padrone lo potrà accompagnare.

Un lunedì di coccole e sorrisi

Per l'occasione anche Trouble ha indossato la mantellina gialla di riconoscimento. Per lui non pèoteva essere un lunedi migliore: una scorpacciata di coccole e complimenti. Ma anche i bimbi sono andati a scuola contenti di aver un nuovo amico "speciale".