"Cosa facciamo stasera?": annunciato il tema del Palio dei ragazzi

«Cosa facciamo stasera?». Annunciato il tema su cui si sfideranno i quattro rioni che si contenderanno la vittoria del Palio dei ragazzi di Meda 2025.

Al via il conto alla rovescia per la 47esima edizione del Palio

Una piazza Municipio gremita di giovani, animata dai colori delle maglie rionali e dalla musica del dj set, domenica sera, 12 maggio 2025, ha fatto da cornice alla serata di presentazione del tema del Palio. L’appuntamento, attesissimo da tutta la comunità, ha ufficialmente dato il via al conto alla rovescia per la 47esima edizione della storica manifestazione, in programma da sabato 6 a domenica 14 settembre.

Le tappe della manifestazione

Il presidente dell’Associazione Palio, Andrea Orsi, ha presentato le tappe principali: la tradizionale gara delle macchinine a pedali, i giochi in oratorio, i fuochi d’artificio e, come sempre, la sfilata e le scenette con la proclamazione del rione vincitore. Al centro della serata, l’atteso momento dell’annuncio del tema generale.

Svelato il tema del Palio

Attraverso un video ironico che ha visto i quattro capitani rionali in veste di attori, è stato svelato l’argomento che guiderà l’edizione 2025: «Cosa facciamo stasera?». «E’ il dilemma che ritorna, puntuale, ogni sera. Un enigma moderno che mette alla prova amicizie, gusti e pazienza», è stato detto durante la proiezione.

Estratti i sotto-temi

Subito dopo, l’estrazione ha decretato i sotto-temi per ciascun rione: al San Giuann è toccato «Sala giochi e videogames», alla Belgora «Serata musicale», al Bregoglio «Circo e luna park» e alla Fameta «Giochi da tavolo». Da adesso i quattro rioni si preparano a declinare, ognuno a modo proprio, questo tema per la conquista dell’ambito Palio dei ragazzi, che l'anno scorso era andato al rione San Giuann.