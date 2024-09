Il San Giuann vince il 46esimo Palio di Meda e conquista la stella

Domenica sera, 15 settembre 2024, in oratorio a Meda ha brillato la «stella» del San Giuann. A dieci anni di distanza dall’ultima vittoria, risalente al 2014, il rione giallo-nero capitanato da Giacomo Tanoni si è aggiudicato il 46esimo Palio dei ragazzi, arrivando a quota dieci.

Il San Giuann vince il Palio dei ragazzi

Ben 79 i punti totalizzati sommando la gara delle macchinine, i giochi svolti durante la scorsa settimana e i voti ottenuti per la sfilata e le scenette di domenica pomeriggio, rimandate di una settimana a causa del maltempo. Secondo, con 77 punti, il Bregoglio, terza, con 76, la Fameta e quarta, con 51, la Belgora, contrada vincitrice delle ultime cinque edizioni.

Decisivi i punti di scenette e sfilata

Decisivi per la vittoria sono stati i punteggi ottenuti per la parte artistica, ovvero i carri e le rappresentazioni, che quest’anno dovevano seguire il tema «Viaggi ed esplorazioni». I costumi e le scenografie del San Giuann, che come sotto-tema aveva le esplorazioni celesti, hanno conquistato la giuria.

Il presidente Andrea Orsi: "Quest'anno una partecipazione straordinaria"

Prima dell’attesa proclamazione del vincitore, in un oratorio Santo Crocifisso pieno come non mai di giovani e meno giovani, il presidente dell’Associazione Palio dei ragazzi, Andrea Orsi, ha invitato il pubblico a guardarsi indietro:

«Anni fa c’erano molte meno persone di ora, stiamo facendo tornare il vero spirito del Palio, che è anche un po’ competizione, ma soprattutto aggregazione durante tutto l’anno. Guardate sempre il bene che stiamo facendo e diteci cosa stiamo facendo meno bene, siamo sempre pronti ad accettare consigli».

L'assessore Mariani: "In questi giorni di Palio ricordi e amicizie che porteremo nel cuore"

La parola è quindi passata all’assessore alla Cultura Fabio Mariani, portacolori del San Giuann così come il sindaco Luca Santambrogio:

«Dietro al Palio c’è un grande lavoro manuale, mi piacerebbe che alcuni giovani, facendo tesoro di questa esperienza, in futuro scegliessero di diventare decoratori, falegnami... Abbiamo lavorato per mesi e ci siamo divertiti. Questi dieci giorni ci hanno regalato ricordi e amicizie che porteremo nel cuore».

Presente il presidente del Consiglio regionale

Presente anche il presidente del Consiglio di Regione Lombardia Federico Romani, che ha sottolineato il sostegno dato dal Pirellone al Palio:

«Siete bellissimi e tantissimi, come Regione abbiamo dato un contributo perché vogliamo premiare questo grande impegno di giovani e meno giovani».

La vittoria del San Giuann

Al termine dei discorsi lo speaker ha quindi annunciato la classifica finale: un’esplosione di gioia per i contradaioli del rione giallo-nero e tanta soddisfazione per il capitano Tanoni, che con orgoglio ha alzato il Palio, ovvero il quadro rappresentante la Madonna con il Bambino realizzato dall’artista Claudio Meneghetti.