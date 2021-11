Covid, l'hub Polaris di Carate riapre per la terza dose

Battaglia al virus

Fino al 3 di dicembre il centro vaccinale alla discoteca di via Della Valle ha avviato la somministrazione della «dose booster»: le inoculazioni anche il sabato (dalle 8 alle 18) e la domenica (dalle 8 alle 12).

Da questa mattina, lunedì 15 novembre, il centro vaccinale ospitato alla discoteca «Polaris» di via Della Valle a Carate Brianza ha avviato la somministrazione della terza dose vaccinale anti Covid-19, la cosiddetta dose booster.

Dose booster a Carate Brianza fino al 3 dicembre

Riaperto da giovedì scorso soltanto per la campagna antinfluenzale, l’hub di Carate Brianza torna all’operatività anche sul fronte coronavirus dopo cinque mesi ininterrotti di attività - dal 16 aprile al 30 settembre scorso - che hanno impegnato gli spazi del locale notturno per la prima fase della campagna vaccinale.

«Il coinvolgimento della sede cittadina per l'inoculazione della dose booster, sino al prossimo 3 dicembre, risponde all'obiettivo di una maggiore copertura vaccinale anti Covid-19, anche in seguito all'iniziale mutamento dello scenario epidemiologico - spiega il direttore generale dell’Azienda sanitaria socio territoriale Brianza, Marco Trivelli - Vale la pena ricordare che la popolazione target interessata alla terza dose è costituita dai cittadini con più di 60 anni, da tutti i cittadini che esercitano le professioni sanitarie e operatori di interesse sanitario che svolgono le loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali e dai soggetti con elevata fragilità di età uguale o maggiore di 18 anni», precisa la direzione generale dell’Asst Brianza.

Come e dove prenotare anche l'antinfluenzale

Possono prenotare la dose booster anche i soggetti maggiorenni vaccinati da almeno sei mesi (180 giorni) con una unica dose di vaccino Janssen (Johnson & Johnson).

Fino al 3 dicembre, dunque, grazie alla disponibilità del titolare della discoteca Egidio Motta, al «Polaris» si somministreranno, da lunedì a venerdì, dalle 8 del mattino alle 15, il vaccino antinfluenzale e, dalle 15 alle 20 di sera, il vaccino anti-Covid-19. La somministrazione di quest'ultimo interesserà anche le giornate di sabato, dalle ore 8 alle 18, e di domenica, dalle 8 fino a mezzogiorno.

Tutti coloro che saranno sottoposti alla dose vaccinale antinfluenzale sarà proposta (se compresi nella popolazione target e in base alla disponibilità di vaccino) anche la terza dose booster anti-coronavirus.

Per prenotare quest'ultima è possibile accedere online sulla piattaforma dedicata (prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it) avendo a portata di mano la tessera sanitaria in corso di validità e il cellulare. Per la prenotazione delle vaccinazioni anti Covid-19 sono attivi anche altri tre canali: gli sportelli automatici Postamat, i portalettere di Poste Italiane o telefonicamente contattando il Numero Verde - Call center gratuito 800 894 545.

Per prenotare invece il vaccino antinfluenzale occorre utilizzare la piattaforma dedicata (https://vaccinazioneantinfluenzale.regione.lombardia.it) avendo sempre a portata di mano la tessera sanitaria in corso di validità e il telefono cellulare. Anche in questo caso, come per la dose booster anti-Covid, è possibile utilizzare anche il Numero Verde - Call center gratuito 800 894 545.