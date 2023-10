Critiche alla ciclopedonale: "Uno scempio"

"Uno scempio che peggiora il traffico, aumenta l’inquinamento e rovina una delle aree più belle della Brianza". Il consigliere regionale della Lega, Alessandro Corbetta, su invito di un gruppo di cittadini di Triuggio, ha fatto un sopralluogo al cantiere in corso per la realizzazione della pista ciclopedonale in via Jacini tra Tregasio e Canonica.

Critiche alla ciclopedonale

"Sono sconcertato dall’intervento portato avanti dall’Amministrazione Cicardi - ha commentato Corbetta - Infatti, per completare la ciclopedonale, si cancella il doppio senso di marcia creando disagi ad automobilisti, agricoltori e autotrasportatori. Dal nulla in 100 metri sono stati installati cinque nuovi semafori, tra l’altro posizionati pure male, e la riduzione della carreggiata rende difficoltoso l’ingresso e l’uscita dei veicoli, ostacolando non poco il passaggio dei mezzi agricoli e dei camion. Tutto ciò sta già causando code e traffico, con l’effetto di aumentare le sostanze inquinanti liberate dai mezzi nell’aria".

Il cantiere di via Jacini

"L’intervento - continua Corbetta - è inoltre troppo invasivo per uno degli scorci più belli e tipici della nostra terra. L’iconico viale alberato a copertura è stato danneggiato da un intervento di potatura troppo pesante. Quello scorcio era bello così e non doveva essere deturpato in questo modo, semmai per aumentare la sicurezza ci si poteva limitare a prevedere dei dossi e adeguata segnaletica verticale e orizzontale, senza rovinare l’intera area con semafori e traffico. Si dovevano trovare soluzioni diverse per completare la ciclopedonale senza impattare sulla viabilità e complicare la vita dei residenti. L’attuale Amministrazione ha commesso davvero un errore grossolano che i cittadini non perdoneranno tanto facilmente. Spero che si riesca a rimettere mano a quest’area e che a riportare il buonsenso perduto sia una Giunta di centrodestra".

Il servizio è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 10 ottobre 2023.