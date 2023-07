E' tempo dell'annuale festa della sezione di Cesano Maderno di Croce Bianca Milano: si volgerà da giovedì 20 a domenica 23 luglio all'area feste del velodromo in via Sant’Eurosia a Cesano Maderno con il patrocinio della Provincia di Monza e Brianza e del Comune di Cesano Maderno in collaborazione con Italia on The Road – Cibo Da Strada e Via Audio.

Croce Bianca in festa a Cesano Maderno

Il titolo di quest’anno è "Arrosticini street food festival - Festa della Croce Bianca 2023", per un weekend all’insegna della cucina tradizionale abruzzese, bibite e birre selezionate alla spina, musica dal vivo e intrattenimento per grandi e piccini. Il tutto senza mai perdere di vista la formazione e lo spirito del volontariato che contraddistinguono l'associazione. L’orario di inizio per le serate di giovedì 20 e venerdì 21 è previsto per le 18, mentre sabato 22 e domenica 23 si comincia con l’apertura della cucina già dalle 11 (con orario continuato per pranzo e cena). L’ingresso è gratuito e non serve prenotazione. Sarà possibile effettuare servizio d’asporto e take away per poter gustare anche a casa le prelibatezze della cucina.

Attività per bambini e ragazzi

Nei pomeriggi di sabato 22 e domenica 23 dalle 16 sarà attiva Ambulanzopoli - Baby soccorritori all’opera, che ha riscosso molto successo negli anni precedenti. I volontari coinvolgeranno i bambini che vogliono cimentarsi nelle attività di soccorso simulate: un’occasione per imparare divertendosi e ricevere un attestato di baby soccorritore ufficiale. Per i bambini ci sarà anche la possibilità di divertirsi con gonfiabili e giochi. Inoltre, verranno organizzati dei laboratori socio-sensoriali a cura di Koru Lab sul tema: "Conosciamo il mondo attraverso i 5 sensi". I bambini e i ragazzi potranno accedere a diverse esperienze che, attraverso il gioco, li porteranno a sperimentarsi utilizzando vista, udito, olfatto, tatto. Sabato 22 alle 16 si terrà il laboratorio artistico-espressivo "Lasciamo un'impronta" con cui i bambini e i ragazzi dai 3 agli 11 anni potranno mettersi alla prova in un processo creativo attraverso l'utilizzo di diversi materiali e supporti creando qualcosa che rappresenti la loro unicità. Domenica 23, sempre alle 16, il laboratorio "Il corpo nello spazio: giochi di equilibrio, movimento e cooperazione" in cui i bambini saranno coinvolti in attività motorie con le quali si divertiranno riscoprendo antichi giochi da cortile. I laboratori sono tenuti dal centro clinico multidisciplinare Koru Lab che si occupa di offrire servizi di terapia e di riabilitazione individualizzati che migliorino la qualità della vita di bambini, adolescenti e adulti.

Le proposte per gli adulti

Le attività pomeridiane saranno anche per gli adulti perché verranno organizzate dimostrazioni di pronto intervento a cura dei volontari.

Tutte le serate saranno animate da musica dal vivo dalle 21: si parte giovedì 20 luglio con il tributo a Vasco Rossi con la band “Vasco Revolution”, venerdì 21 concerto tributo ai Queen - Freddie Mercury Night con “‘39 Queen Tribute”, si prosegue sabato 20 con tributo a Max Pezzali e 883 della “88Band” e per finire domenica 23 si inizia già alle 19 con il Duo RiCOVERati (Carrà, Rettore, Zero e molto altro) per poi continuare con il tributo a Ligabue di “Liga Rock Star”.

I nuovi mezzi e i futuri soccorritori

Nella mattinata di domenica 23 si terrà il cuore dei festeggiamenti con l'inaugurazione dei nuovi automezzi associativi. Alle 9.30 partirà un corteo di mezzi e volontari che dalla sede di via Padre Boga porterà alla chiesa di Santo Stefano a Cesano Maderno dove alle 10 ci sarà la celebrazione della Messa. Al termine della funzione, il corteo si sposterà verso Palazzo Arese Borromeo accompagnato dal Corpo musicale Giuseppe Verdi di Binzago e alle 11.15 ci sarà la benedizione e l’inaugurazione di una nuova autoambulanza e di due mezzi per il trasporto dei ragazzi diversamente abili acquistati grazie alle donazioni della cittadinanza. Alle 11.30 si terrà la presentazione dei nuovi allievi che stanno frequentando il corso per diventare soccorritori al termine della quale verrà offerto un rinfresco per tutti.