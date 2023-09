Croce Bianca Seveso cerca nuovi volontari: corso in programma

Croce Bianca Seveso cerca nuovi volontari: in programma un apposito corso nella sede della sezione.

Cercasi volontari: corso in sede

Sempre presente sul territorio a qualsiasi ora, Croce Bianca Seveso chiede ora aiuto alla cittadinanza. Un aiuto non economico, ma di altro tipo. Servono infatti nuovi volontari soccorritori per far funzionare al meglio la sezione che rappresenta una delle eccellenze del territorio sevesino.

Per questo motivo la sezione organizza per martedì 19 settembre uno speciale corso nella propria sede di largo Volontari del Sangue 1 a Seveso.

Il programma della serata

Per l'occasione saranno presenti sia il sindaco di Seveso, Alessia Borroni, che quello di Barlassina, Piermario Galli. A spiegare quello che sarà il programma della serata è il presidente del sodalizio, Federico Villa: