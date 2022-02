Salute

Croce Bianca Seveso promuove corsi gratuiti di primo soccorso. L'iniziativa è rivolta a tutta la cittadinanza di Seveso e Barlassina.

Corso di 5 ore tra teoria e pratica

Un corso gratuito di primo soccorso rivolto a tutta la cittadinanza. La speciale iniziativa è promossa da Croce Bianca Seveso: 5 ore di teoria e pratica per imparare ad utilizzare il defibrillatore e ad agire in maniera corretta per prestare un primo soccorso. Sono due le sessioni teoriche proposte, la prima lunedì 28 alle 21 e la seconda il 28 marzo, alla stessa ora. Le date delle lezioni pratiche verranno comunicate al termine delle lezioni teoriche. Il corso si terrà nella sede di largo Volontari del Sangue 1 a Seveso e al termine verrà rilasciato un apposito attestato.

"Avanti con il progetto"

“Dopo la distribuzione dei defibrillatori installati a Seveso e Barlassina siamo pronti a poter continuare con il progetto, ovvero poter istruire il maggior numero di cittadini sull’utilizzo di questo importante e fondamentale strumento salvavita – ha spiegato il presidente del sodalizio Federico Villa – La nostra sezione ha organizzato due serate per poter offrire a più persone possibile la formazione adeguata sull’utilizzo del defibrillatore”. È possibile iscriversi collegandosi al sito internet della sezione: www.crocebiancaseveso.org.