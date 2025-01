Crollo ex ospedale: smantellate le parti pericolanti, ma il Comune vuole anche una perizia statica

Si è tenuto come programmato nella mattinata di oggi, lunedì 20 gennaio, l'intervento di smantellamento delle parti pericolanti del tetto della parte storica dell'ex ospedale di Vimercate.

Il crollo di sabato

Dall'ala di via Battisti del vecchio stabile (proprio accanto al Municipio), che fa parte del complesso chiuso da ormai 15 anni, nel pomeriggio di sabato scorso, 18 gennaio, si erano staccati improvvisamente pesanti calcinacci finiti sulla strada e in particolare sulla ciclopedonale in quel momento fortunatamente vuota.

L'intervento di messa in sicurezza

Rimosse le parti pericolanti, nel primo pomeriggio si è tenuto un incontro a Palazzo Trotti tra funzionari di Asst Brianza (proprietaria del complesso), e tecnici e amministratori comunali, per definire un intervento di messa in sicurezza nel tempo.

Il trasferimento delle bancarelle del mercato

Si è deciso di procedere con la posa di alcune griglie, a circa 50 centimetri dalla facciata. Operazione che, seppur sacrificando il passaggio ciclopedonale, dovrebbe garantire lo spazio sufficiente per l'allestimento delle bancarelle del mercato del venerdì presenti in quel punto.

Il Comune chiede ad Asst anche una perizia statica

Non è tutto, perché durante l'incontro l'Amministrazione comunale ha chiesto ad Asst di produrre al più presto una perizia statica dell'intero stabile per avere garanzie sulla tenuta dello stesso.

L'intervento di oggi