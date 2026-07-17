“Cronaca di una nube”, l’Archivio di Stato di Milano ricorda la tragedia dell’Icmesa

L’Archivio di Stato di Milano ricorda la tragedia della diossina di Seveso con una mostra documentaria visitabile fino al 26 agosto 2026.

Inaugurata la mostra documentaria dell’Archivio di Stato di Milano

Alla presenza del sindaco Alessia Borroni (accompagnata dal vicesindaco Weruska Iannotta, dall’assessore alla Cultura Michele Zuliani e dai consiglieri Roberta Santoro e Gigi Malerba) è stata inaugurata giovedì sera, 16 luglio, all’Archivio di Stato di Milano la mostra documentaria “Cronaca di una nube. Il disastro dell’Icmesa 50 anni dopo attraverso le carte processuali” curata dalla dottoressa Carmela Santoro.

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Esposti documenti originali e carte processuali

All’interno dell’esposizione il pubblico sarà invitato a confrontarsi con i documenti originali, un patrimonio comune di grande interesse storico, che ha contribuito a cambiare la gestione del rischio ambientale. Un percorso narrativo unico, realizzato grazie ai materiali del processo di primo grado recentemente inventariati con fondi Pnrr, che attraverso diverse sezioni tematiche racconta: il disastro e le misure adottate, il processo, le conseguenze future. Durante la cerimonia di inaugurazione è stato riservato uno spazio al sindaco Borroni, che ha portato la sua testimonianza.

La mostra dell’Archivio di Stato è visitabile fino al 26 agosto

La mostra resterà aperta su prenotazione fino al 26 agosto 2026 scrivendo a: asmi.prenotazione@cultura.gov.it Ulteriori informazioni sul sito dell’Archivio di Stato Milano.