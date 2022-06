Cuce e legge i giornali, nonna Emilia compie 100 anni

Evidentemente l’aria di Arcore fa bene. Questo è ciò che viene da pensare guardando la vita di Emilia Fasoli che ieri, venerdì 3 giugno 2022, ha soffiato sulle 100 candeline che guarnivano la sua torta di compleanno.

Anche il marito aveva spento 100 candeline

L’aria della città fa davvero bene così bene se si considera che anche il marito Giacomo Agnoli , scomparso nel 2015, di candeline ne aveva spente 100. Nata a Lazise il 3 giugno del 1922 nonna Emilia si sposò e si trasferì ad Arcore nel 1946 subito dopo la guerra, formando una famiglia e portando avanti il lavoro di magliaia. "Ancora oggi mamma coltiva la sua passione per il cucito che mantiene viva con la sua fedele macchina da cucire e si mantiene informata leggendo i giornali", hanno sottolineato i figli, emozionati per il grande traguardo della loro mamma.

Compleanno in famiglia

I parenti della donna, per l'occasione, hanno festeggiato tutti insieme un giorno prima del compleanno, giovedì 2 giugno, Festa della Repubblica. Un momento conviviale organizzato in onore della centenaria dai figli Carla e Gian Franco e dalla nuora Marisa, alla quale hanno partecipato anche le due sorelle ultranovantenni Lina e Franca appositamente giunte dal Veneto per stringersi a lei assieme a nipoti e cugini in una sorta di ritrovo famigliare che ha reso indimenticabile la giornata.

Gli auguri del sindaco e della presidente del Consiglio comunale

Nella giornata di ieri, venerd', anche il sindaco Maurizio Bono e la presidente del Consiglio comunale Laura Besana hanno portato gli auguri dell’Amministrazione comunale e consegnato una pergamena alla festeggiata.

