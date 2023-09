Cumuli di rifiuti abbandonati da mesi, area ripulita a San Carlo

Gomme, macerie, cumuli di rifiuti abbandonati da mesi a Desio: via Salvo D'acquisto è stata ripulita dalla sporcizia causa di pesante degrado in quella che è considerata la "terra dei fuochi" desiana, tra San Carlo e Cesano Maderno, dove tra le discariche a cielo aperto e l’immondizia bruciata sono fenomeni all’ordine del giorno.

Rifiuti abbandonati, intervento per liberare l'area

Le segnalazioni fioccano ogni giorno; qualche tempo fa era stato anche individuato uno degli autori degli scarichi ed era stato obbligato a ripulire, oltre ad essere sanzionato in modo pesante. Eternit, gomme e altre macerie erano però rimasti lì, e col tempo si sono aggiunti anche materassi, elettrodomestici, mobili, spazzatura varia. Gli operatori di Gelsia Ambiente con due mezzi e un ragno meccanico hanno portato a termine le operazioni di pulizia ed eliminato le diverse discariche a cielo aperto lungo la via Salvo D’Acquisto. Hanno lavorato diverse ore per portare via i rifiuti lasciati sulla strada sterrata. In questa zona Gelsia Ambiente è intervenuta più volte e nello specifico: il primo intervento è di marzo 2023 per rimuovere sacchi di rifiuti indifferenziati non pericolosi. Nello stesso mese, a seguito di sopralluogo del servizio ecologia, Gelsia e Polizia Locale, sono stati individuati i responsabili di parte degli abbandoni a cui è seguita un'indagine. A giugno sono state rimosse le lastre di amianto abbandonate con una spesa per il Comune pari a 3.994,35 euro. Ad agosto sono stati rimossi il cumulo di macerie (circa 15 tonnellate di materiale) e i rifiuti vari abbandonati (circa 20 tonnellate).

"Azioni sempre più mirate di sorveglianza"

A comunicare l’intervento è stato l’assessore all’Ambiente e vicesindaco, Andrea Villa:

"Polizia Locale e il servizio Ecologia stanno continuando con azioni di presidio del territorio e di rimozione dei rifiuti che molti incivili continuano ad abbandonare ai bordi dei cigli stradali o nei luoghi più periferici. A loro va il mio ringraziamento e quello della città. Il lavoro iniziato proseguirà con azioni sempre più mirate di sorveglianza del territorio per prevenire e reprimere, comportamenti che contrastano con la disciplina urbana e volte a ripristinare il decoro ambientale delle aree cittadine"

Obiettivo: "Contrastare il fenomeno crescente dell'abbandono rifiuti"

L'obiettivo è di "contrastare il fenomeno crescente dell'abbandono rifiuti da parte di cittadini ma anche di alcune aziende". Prosegue il vicesindaco:

"Non dimentichiamo che queste operazioni hanno un costo e che lo stesso ricade poi su tutta la collettività. Ecco perché diventa davvero importante anche la collaborazione di tutti i cittadini, che con le loro segnalazioni, ci aiutano ad individuare le aree da presidiare, così come diventa importante continuare con l'azione di educazione civica e rispetto del territorio a partire dalle scuole”

Una Ztl per controllare gli accessi

Intanto, Villa pensa anche a una soluzione e a un modo per controllare l’area.

"Per contrastare gli scarichi abusivi arriveranno l'illuminazione pubblica e le telecamere con lettore di targa - evidenzia - L'Ufficio tecnico e la Polizia locale sono al lavoro per realizzare questo progetto che spero possa essere utile, perché comportamenti di questo genere ci hanno stancato. Vogliamo combatterli sia qui che in altre zone della nostra città. Mi auguro anche che vengano intercettati i responsabili".

L’idea è quella di una sorta di Ztl (Zona a traffico limitato), installando lungo la strada l’illuminazione e delle telecamere con lettore di targhe per monitorare gli ingressi, consentendo l’accesso solo ai proprietari dei terreni. Intanto, l’Ufficio tecnico è al lavoro per definire l’effettiva ampiezza della pubblica strada.