Scarichi abusivi di rifiuti, rimossi a San Carlo

Scarichi abusivi a Desio, iniziata la pulizia a San Carlo. Tra giovedì e venerdì gli operatori di Gelsia Ambiente hanno lavorato in via Salvo D'acquisto, lungo la strada vicinale San Carlo e in via Cassinetta. A seguire l’intervento di sgombero dei rifiuti abbandonati c’era anche il vicesindaco, e assessore all’Ambiente, Andrea Villa.

Desio: scarichi abusivi di rifiuti, iniziata la pulizia a San Carlo

Rimossa una parte dei rifiuti abbandonati. L'altra settimana anche il consigliere comunale della Lega, Tino Perego, aveva segnalato la presenza di rifiuti lungo la via dei Boschi per Cesano.

"Gli accertatori e gli agenti della Polizia Locale hanno aperto i sacchi della spazzatura e controllato il contenuto - ha spiegato l’assessore Villa - Saranno poi eseguite analisi ed effettuate indagini sull'altra parte di rifiuti (eternit e macerie) per riuscire a risalire ai responsabili e definire la tipologia del rifiuto, prima di procedere con la rimozione".

Per contrastare gli scarichi abusivi, che in questa zona sono continui, aggiunge il vicesindaco:

"Alle due estremità della strada strada saranno posizionate delle telecamere con il lettore di targa per monitorare gli ingressi, facilitare il riconoscimento di chi abbandona e disincentivare questa brutta abitudine che vogliamo contrastare con tutti i mezzi a nostra disposizione".

Da mesi lamentele per i rifiuti anche da piazza Giotto a San Giorgio

Oltre a San Carlo sono mesi che i residenti di piazza Giotto, a San Giorgio, segnalano la discarica a cielo aperto continuamente alimentata davanti alla piazzola per il conferimento dei rifiuti.

"Dalle registrazioni delle telecamere è emerso che le persone che hanno abbandonato i sacchi potrebbero essere dei residenti della zona - ha precisato Villa - Anche qui saranno intensificati i controlli, ho chiesto alla Polizia Locale e a Gelsia Ambiente di monitorare con particolare attenzione piazza Giotto, dal momento che in questa zona ci sono comportamenti scorretti che vanno sanzionati e scoraggiati".

Al lavoro gli accertatori per sanzionare gli "incivili"

Inoltre, con Gelsia Ambiente e i vigili ecologici saranno organizzate delle operazioni mirate anche su via Sovicana, piazza Castello, via Olmetto e via Cascina Bolagnos, nei giorni scorsi ci sono state raccolte straordinarie di rifiuti abbandonati. Intanto, gli accertatori sono al lavoro per individuare i responsabili, che saranno sanzionati. Infine, l'appello ai cittadini: