Cuore di donna, prima edizione della camminata per la prevenzione. Domenica 16 aprile appuntamento alle 9,30 nel parco di via Roma a Bovisio Masciago

"La prevenzione si fa strada"

Camminata non competitiva per sensibilizzare alla prevenzione dei tumori femminili. Domenica 16 aprile a Bovisio Masciago prima edizione della manifestazione "La prevenzione si fa strada" organizzata dal Comune in collaborazione con l’associazione Cuore di Donna, che da anni promuove attività di informazione e prevenzione per tutte le patologie oncologiche di tipo femminile, sensibilizzando istituzioni e opinione pubblica sui problemi che patologie tumorali di tipo femminile recano sia dal punto di vista fisico che sociale.

Comune e Cuore di donna

"Il tumore al seno è il tumore più frequente della donna, in particolar modo nei paesi occidentali. Ad una donna su otto in Italia viene diagnosticato ogni anno un carcinoma mammario - hanno premesso gli assessori Angelita Perretta e Simone Carcano - L’attività fisica è sicuramente un valido alleato contro il rischio di tumore e questa camminata mira a dare consapevolezza, oltre che buone abitudini, a tutte le donne".

Partenza dal parco di via Roma

Il ritrovo della camminata è alle 9,30 nel parco di via Roma, con partenza alle 10 dopo il taglio del nastro e i saluti delle autorità. La camminata sarà strutturata ad anello con un percorso di 4 km. Interverrà il dottor Andrea Polizzi, specialista in Chirurgia generale ad indirizzo senologico. Al termine della camminata tutti i partecipanti potranno fermarsi per un aperitivo.

Il ricavato all'associazione

Nel corso dell'iniziativa si potrà scrivere un breve messaggio sull’esperienza della mattinata: tutti i contributi saranno poi esposti nell’atrio del Comune per i giorni successivi. Il ricavato dell’evento sarà utilizzato da Cuore di donna per la realizzazione di attività di prevenzione, sensibilizzazione e mutuo aiuto.