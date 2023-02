Cura e tutela del verde: a Cesano Maderno al via il piano di interventi programmati in tutta la città.

Cura e tutela del verde: interventi in tutta la città

Sono cominciati gli interventi di potatura nel territorio comunale, per la cura e la tutela del verde e del patrimonio arboreo, che interesseranno tutti i quartieri e si concluderanno entro marzo. Si agirà in via prioritaria sulle piante che, a seguito di ricognizione effettuate nelle ultime settimane da tecnici agronomi incaricati dal Comune, presentano più criticità e necessitano di una messa in sicurezza. Il piano di interventi programmato è iniziato dal quartiere Snia, in via Tor Viscosa e via Venaria Reale, proseguendo nei giorni successivi nelle vie Marconato, Stromboli e Milano. A seguito di controlli effettuati, sono undici gli esemplari che saranno potati. Sarà anche necessario l’abbattimento di due platani risultati malati.

Gli interventi nelle scuole

Non mancheranno interventi nelle scuole che riguarderanno gli istituti D’Acquisto, Galilei e Rodari. Si inizia dall’abbattimento di due alberi, un abete rosso e un pino nero, nel giardino interno della scuola Galileo Galilei (nella foto), intervento necessario perché, dopo le analisi strutturali compiute, sono risultati instabili.

L’azione, inoltre, consentirà al giardino della scuola Galilei di diventare un’aula didattica all'aperto; i ceppi alti 70-80 centimetri diventeranno pratici punti di appoggio. Il progetto complessivo di pulizia e rinnovamento del giardino interno è portato avanti insieme ad alcune classi dell’Istituto e dopo l’intervento sui due alberi potrà trovare completa attuazione. Le potature a zone, invece, interesseranno tutti i quartieri di Cesano Maderno. Dal 23 febbraio all’8 marzo si procederà con la pulizia degli orti di via San Tarcisio a Cassina Savina.