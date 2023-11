Sabato 4 novembre, alle 17.30, in Duomo a Milano, l’Arcivescovo Mario Delpini ordinerà Cosimo Iodice diacono permanente, accolito che da un anno (precisamente dal 2 novembre 2022) è al servizio della comunità pastorale «Sacro Cuore» di Triuggio in qualità di accolito.

Da accolito a diacono permanente

Sposato e papà di quattro figli, prima di essere destinato a Triuggio, ha trascorso 14 anni al servizio della parrocchia San Giovanni Battista di Desio.

«Quando sono arrivato a Desio da Napoli non conoscevo niente e nessuno, era per me tutto nuovo, come la stessa Milano - aveva raccontato in occasione del saluto alla comunità desiana - Sono arrivato con pochi soldi e con una valigia. Mia moglie, Chiara e Francesco, i miei primi due figli, erano rimasti a Napoli. Ho imparato a vivere una pastorale diversa da quella che facevo a Napoli, con comunità di recupero di tossicodipendenti ed escort».

14 anni trascorsi a Desio

Negli anni trascorsi a Desio Iodice si è occupato della pastorale giovanile in oratorio, del gruppo famiglia e della catechesi, della formazione dei cresimandi e delle coppie prossime al matrimonio. A Triuggio svolgerà il ruolo di collaboratore al servizio della comunità pastorale «Sacro Cuore» accanto al parroco, don Damiano Selle, e agendo sulle quattro parrocchie.

«Da una presenza iniziale la domenica, una volta nominato diacono permanente potrò svolgere anche altri incarichi - spiega - Dal punto di vista liturgico potrò proclamare il Vangelo, predicare, amministrare i sacramenti. Dal punto di vista pastorale mi occuperò del mondo del bisogno. Un ministero, quello del diaconato permanente, sempre più necessario e al servizio di un laicato un po’ in crisi».

Domenica mattina Messa a Triuggio

Iodice, 50 anni, che risiede a Seregno con la famiglia, dopo l’ordinazione diaconale di sabato, domenica mattina, alla Messa delle 11, indosserà l’abito liturgico. Per assistere all’ordinazione è possibile recarsi a Milano con il pullman predisposto dalla comunità pastorale con partenza alle 15.45 da Triuggio. Il pullman raccoglierà anche gli iscritti presso l’asilo di Tregasio e la cooperativa Girasoli di Canonica. Per prenotare il viaggio è necessario chiamare uno di questi numeri: 339-2724386 (Lorella) o 339-7827163 (Mara). In occasione dell’ordinazione diaconale, inoltre, la compagnia «Giovani Triù 2.0» presenta la commedia teatrale «Chiamatemi pure professore», un divertente spettacolo per gioire insieme a tutta la chiesa di questo dono. Lo spettacolo, a ingresso gratuito, andrà in scena domenica, alle 16, presso il salone polifunzionale in via Marconi.

Il servizio completo è pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 31 ottobre 2023.