Da Bellusco a Santiago de Compostela in meno di 70 giorni, 67 per la precisione. Lo scorso 17 agosto il belluschese Alberto Cantù ha completato il suo pellegrinaggio da record.

Coperti oltre 2.300 chilometri

Oltre 2.300 chilometri, coperti in 67 giorni di cammino. Undici chili in meno, a testimonianza di come un pellegrinaggio possa fare bene non solo alla mente, ma anche al fisico. Battute a parte, è giunta al termine la grande impresa di Alberto Cantù, il belluschese che nei mesi scorsi ha deciso di raggiungere Santiago de Compostela partendo direttamente da Bellusco. Un viaggio a piedi attraverso il Nord Italia, la Francia e la Spagna iniziato lo scorso 12 giugno e conclusosi il 17 agosto, quando il pellegrino belluschese ha raggiunto l’agognata meta.

"Avevo messo in preventivo di impiegare circa 80 giorni per arrivare a Santiago, mentre in realtà ne sono bastati meno - spiega Alberto - Ne ho approfittato per camminare ancora un paio di giorni e raggiungere Muxia in modo da godermi un po’ l’oceano".

Un sogno nel cassetto

Giunto al suo 12esimo Cammino di Santiago, il 49enne ha coronato il suo sogno nel cassetto, quello di raggiungere Santiago partendo dal suo uscio di casa, a Bellusco.

"In passato ho raggiunto Santiago attraverso diversi percorsi, ma mai partendo direttamente da casa. Questa volta ho preso un’aspettativa dal lavoro e sono partito: all’inizio un po’ di paura c’era, ma poi le cose sono andate tutte nel migliore dei modi. Ho visto luoghi splendidi e incontrato persone meravigliose, togliendomi anche dei pregiudizi. Sui francesi, ad esempio: pensavo fossero chiusi, poco propensi all’accoglienza. Invece mi hanno trattato con i guanti, offrendomi cibo e acqua in quantità".

