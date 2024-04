Da febbraio ad oggi oltre 700 pasti donati a Limbiate

Prosegue con grande entusiasmo la quarta edizione di "Sempre aperti a donare", l'iniziativa solidale di McDonald’s e Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald in collaborazione con le comunità locali per contrastare la povertà e l'esclusione sociale.

Iniziativa attiva anche a Limbiate dove ogni settimana, il ristorante McDonald's di Limbiate dona pasti caldi alle persone più bisognose. Dallo scorso febbraio, ben 700 pasti sono stati offerti a chi ne aveva bisogno, preparati dal team del ristorante e poi ritirati e distribuiti dalla Parrocchia San Giorgio in Limbiate.

"Voglio ringraziare McDonald's e la Fondazione Ronald McDonald per il loro impegno nel promuovere il benessere sociale attraverso iniziative come “Sempre aperti a donare” - ha dichiarato il sindaco di Limbiate Antonio Romeo durante la distribuzione dei pasti. La stretta collaborazione tra istituzioni e aziende è fondamentale nel sostenere la nostra città e nel fornire assistenza a coloro che si trovano in difficoltà. Iniziative come “Sempre aperti a donare” sono profondamente apprezzate e riconosciute per il loro valore da tutta la nostra comunità".

“La collaborazione con le istituzioni e con la comunità ci permette di trasformare idee in azioni tangibili, facendo sentire la nostra vicinanza a chi si trova in situazioni di bisogno. Inclusione e sostegno al territorio sono da sempre i valori cardine di McDonald's e il progetto “Sempre aperti a donare” ne è una bella testimonianza. Grazie di cuore al Sindaco per il suo prezioso supporto e per la fiducia nel nostro impegno nel servire la comunità” ha aggiunto Giacomo Bosia, Licenziatario del Ristorante McDonald's di Limbiate e di altri ristoranti in Milano e nell'hinterland.