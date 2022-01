Come funziona

Gli apparecchi di vecchia generazione lasciano il posto a misuratori nuovi e più performanti.

Procede la campagna massiva di BrianzAcque per la sostituzione dell’intero parco contatori dell’acqua potabile. Centosessantamila apparecchi di vecchia generazione, che lasciano il posto a misuratori nuovi e più performanti.

Da oggi al via la sostituzione dei contatori dell'acqua a Concorezzo

Da oggi, lunedì 10 gennaio, l’attività scatta a Concorezzo, nel “lotto Est” della Brianza. In questa fase, la rimozione riguarda solo contatori dotati di un diametro fino a 50 mm. Non sempre è possibile completare gli interventi al 100% in quanto possono subentrare una serie di impedimenti dovuti a difficoltà tecniche, all’assenza dell’utente e a causa di forza maggiore. In questi casi, la sostituzione viene rimandata ad un momento successivo.

Il cambio contatori è già in corso e prosegue nei seguenti comuni: Lentate sul Seveso, Barlassina, Meda e Seveso e Bovisio Masciago nel lotto Ovest e a Besana Brianza, Albiate, Biassono, Agrate Brianza, Brugherio e Caponago nel lotto Est.

Il cambio dei misuratori è gratuito. Non comporta oneri, né addebiti di costi per gli utenti e non potrà che garantire misurazioni dei consumi d’acqua più precisi con vantaggi traducibili in termini di economicità, di sicurezza e di affidabilità delle rilevazioni.

I lavori sono stati affidati mediante appalto pubblico a imprese esterne. Di norma, i cittadini vengono preavvisati della sostituzione, con un anticipo minimo di 48 ore, mediante avvisi affissi sulle proprietà ed, eventualmente, anche per via telefonica. Gli operatori che intervengono sono muniti di cartellino di riconoscimento, a garanzia del servizio svolto per conto di BrianzAcque.

Numero verde a disposizione

Ai fini di evitare possibili truffe, in casi di dubbi o sospetti, si invitano gli utenti a contattare il numero verde 800.005.191 in modo da poter verificare direttamente con l’azienda la pianificazione dell’intervento contatore. Resta sempre attivo anche il numero verde di pronto intervento, 800.104.191 per la segnalazione di problemi tecnici legati all’attività di sostituzione del contatore.

(immagine archivio)