Da piazza Municipio a Villa Traversi, il Fuori Salone quest’anno è itinerante

Un imperdibile appuntamento a Meda in occasione del Salone del Mobile di Milano che inizierà martedì 21 aprile 2026: Afol Monza e Brianza, con il patrocinio del Comune di Meda e in collaborazione con Provincia di Monza e Brianza, ha organizzato il “Fuori Salone on the road”, una formula itinerante della tradizionale iniziativa.

Fuori Salone on the road: si ripercorrono le tappe che hanno reso Meda famosa in tutto il mondo

Insieme agli studenti e alle studentesse del Centro di formazione professionale Terragni si ripercorreranno le tappe che hanno reso la città di Meda così famosa in tutto il mondo per il design e per l’industria del mobile: un percorso guidato attraverso piazza Municipio, sala civica Radio, corso Matteotti, salita delle Benedettine, fino alla Villa Traversi.

Flashmob, mostre, esposizione di prodotti d’arredo

L’appuntamento è per mercoledì 22 aprile alle 16.30 in piazza Municipio, dove è previsto il flash mob di apertura degli studenti. Poi ci si sposterà nella vicina sala civica Radio, per ammirare la mostra sul libro dedicato alla città di Meda, commissionato dall’assessore alla Cultura Fabio Mariani ai ragazzi del settore grafico del Cfp. Verranno esposti dei pannelli (anche in Braille) sullo studio del Tricolore. Si prosegue quindi in corso Matteotti, con un percorso guidato attraverso tre pop-up di archeologia industriale che celebrano il Razionalismo italiano (di cui Giuseppe Terragni, architetto medese, è stato uno dei massimi esponenti), lo stile d’arredo classico/vintage e moderno. Sarà esposto il pouf realizzato dagli studenti in collaborazione con la storica ditta di arredo “Minotti” (una copia è esposta anche al Salone del Mobile di Milano, stand “Brianza Design” – ingresso padiglione 13/15), oltre ai contributi di altre famosissime aziende medesi: Flexform, Riva Mobili d’Arte, Cassina, Giorgetti, Paola Lenti, Berto e Flou.

In Villa Traversi la premiazione degli studenti che hanno aiutato Meda dopo l’alluvione

Quindi si imboccherà la Salita delle benedettine per raggiungere la Villa Traversi, in piazza Vittorio Veneto. I visitatori saranno accompagnati dagli studenti in un percorso guidato nei differenti ambienti della magnifica dimora (limonaia, sala del coro e chiesa di San Vittore. Alle 18 saluti istituzionali e consegna dell’attestazione di merito agli studenti del Cfp che hanno dato supporto alla città dopo la drammatica alluvione di settembre 2025. Dalle 18.30 buffet finale nel chiostro a cura della Good Bakery del Cfp Pertini di Seregno.

Il sindaco: “Partecipate numerosi”

“Il 21 aprile per molti concittadini medesi si apre la settimana più importante dell’anno… quella del Salone del Mobile – ha dichiarato il sindaco, Luca Santambrogio – Il 22 aprile, Afol Monza e Brianza e il Cfp Terragni in collaborazione con il Comune hanno organizzato questo interessante Fuori Salone itinerante per le vie di Meda. Invito i cittadini medesi, non impegnati tra Salone e Fuori Salone milanese, a partecipare numerosi”.

NELLA FOTO DI COPERTINA UNA DELLE OPERE REALIZZATE DAL CFP TERRAGNI PER UNA PRECEDENTE EDIZIONE DEL SALONE DEL MOBILE DI MILANO