Da Sanremo a Milano: Special Guest alla Fashion Week

La cantante di Triuggio, Vanessa Mini, Special Guest alla Fashion Week di Milano 2024.

Special Guest

E' il primo effetto post Saremo: Ave Fénix conquista anche le passerelle milanesi. Dopo la straordinaria performance alla serata vip del Festival più famoso d'Italia, la cantante triuggese è stata fortemente voluta alla serata di inaugurazione della Fashion week milanese che avrà luogo dal 20 al 24 febbraio 2024. All'evento mondano saranno presenti i più importanti personaggi dello spettacolo internazionale nonché brands di fama mondiale. Il Vip party avrà luogo nella lussuosa location "I Chiostri di San Barnaba", domenica 18 febbraio.

Premiata a Sanremo

Vanessa Mini ha iniziato il 2024 alla grande, con un altro importantissimo riconoscimento nazionale che le è stato conferito in concomitanza con il Festival di Sanremo 2024. La cantante triuggese è stata protagonista del più importante ed esclusivo evento che ha aperto la kermesse sanremese: la serata Vip condotta da Beppe Convertini, che ha visto l'alternanza dei grandi della musica e della televisione italiana. Intanto è in corso un'altra grande novità: si tratta di "Ave Fénix", il primo progetto in lingua spagnola per la cantante triuggese, canzone scritta a quattro mani con Carolina Iglesias, lanciata sul mercato latino proprio oggi (mercoledì 14 febbraio 2024, giorno di San Valentino) e per il quale Vanessa ha già ricevuto proposte di collaborazioni internazionali.

Il servizio completo sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 20 febbraio 2024.