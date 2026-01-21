“Da spettatori a protagonisti”, la nuova proposta del cineteatro Sant’Angelo

Un progetto culturale per bambini e famiglie e, a favore di chi è in difficoltà economica, c'è il "teatro sospeso".

“Da spettatori a protagonisti!”: la parrocchia San Vito e il Cineteatro Sant’Angelo di Lentate sul Seveso lanciano un nuovo progetto culturale per giovani e famiglie.

“Da spettatori a protagonisti” al cineteatro Sant’Angelo

Un’iniziativa culturale e sociale dedicata a bambini, adolescenti e famiglie del territorio. Il progetto, che ha preso il via il 7 gennaio 2026 e si concluderà a fine giugno, è sostenuto dalla Fondazione della Comunità di Monza e Brianza nell’ambito del Bando “Cultura per tutti”. L’obiettivo centrale è quello di confermare la funzione del cineteatro Sant’Angelo e l’oratorio quali presidi socio-culturali attivi, sfruttando la potenzialità del teatro e del cinema quali luoghi deputati al ritrovo di persone di tutte le età che, attraverso la condivisione di interessi ed esperienze, nonché la sperimentazione di emozioni comuni, da spettatori e/o fruitori passivi si tramutano in protagonisti attivi.

Un programma per tutte le generazioni

Il progetto prevede tre direttrici principali di intervento:

· Per i più piccoli: Spettacoli teatrali educativi e proiezioni di film d’animazione per stimolare la creatività e la socializzazione anche grazie alla merenda offerta dal cineteatro.

· Per le famiglie: Proposte che includono il teatro dialettale, volto a preservare le tradizioni locali e favorire l’incontro tra diverse generazioni.

· Per adolescenti e giovani: Un laboratorio teatrale, coreutico e musicale rivolto a circa 50 adolescenti, che culminerà nella messa in scena di un musical.

L’iniziativa “teatro sospeso”

In risposta ai dati sulla limitata partecipazione alle attività culturali nella provincia di Monza e Brianza, la parrocchia San Vito intende offrire opportunità concrete di protagonismo giovanile. Tra le iniziative di solidarietà spicca il “teatro sospeso”, che permetterà l’acquisto di biglietti d’ingresso da destinare a famiglie in situazioni di fragilità economica.

Spettacoli e date

Tra gli appuntamenti pensati per bambini e famiglie sono in programma:

– dal 17 gennaio al 18 aprile 2026: gli appuntamenti mensili del sabato alle 16 con la proposta “Merenda al Cinema” che, oltre alla proiezione di film d’animazione di grande successo, offre agli spettatori la possibilità di consumare una gustosa merenda preparata e offerta dai volontari del cineteatro;

– il 23 gennaio 2026 alle 21: la commedia dialettale dedicata a tutte le famiglie “L’Ass nella Manica” con la “Compagnia Teatrale SGB 1982”. Trama: un asso nella manica è proprio ciò che ci vuole per la famiglia Birindelli oppressa dai debiti. Mentre l’Italia intera freme per conoscere il vincitore del 7° festival di Sanremo il modesto appartamento ormai spoglio diventerà teatro di una serie di colpi di scena che preannunciano un lieto fine. Ma sarà proprio così?

– il 15 fabbraio 2026 alle 16: lo spettacolo pensato per i più piccoli e i loro accompagnatori “Il sogno degli E-Bi” con la Ciccio Pasticcio Band. Trama: Pina la ballerina scopre l’esistenza degli E-Bi e vuole a tutti i costi capire chi sono questi Esseri Strani. Ciccio Pasticcio la tiene sulle spine finché non arriva un Mercandante di Storie Viaggianti che inizia a raccontare tutto. Un mix di storie e animazioni, avventure di personaggi fantastici e balli scatenati, ci insegnano come proteggere il nostro pianeta. Riusciremo a scoprire chi sono gli E-Bi?

– 15 marzo 2026, ore 16: appuntamento con il musical “La Bella e la Bestia”, interamente cantato dal vivo, presentato dalla compagnia “Il sottobosco junior” messa in scena da attori giovanissimi da 6 a 18 anni. Gli spettatori di ogni età saranno letteralmente sommersi dalla magia che la conosciutissima fiaba continua a regalare in tutte le versioni in cui è stata riadattata da oltre due secoli.

– 9 e 10 maggio 2026: l’attesissimo appuntamento a chiusura del progetto è con lo spettacolo musicale che stanno preparando gli adolescenti e i giovani della comunità. Titolo e trama sono ancora tutti da scoprire, possiamo solo alimentare l’attesa confermando che si tratterà di un “evento teatrale totale” ispirato a quello che da sempre è considerato “il più grande spettacolo del mondo”.