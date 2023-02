Da Vimercate a Leopoli: la visita all'ospedale

Intenso anche il resoconto della vicesindaco Mascia

"Leopoli, secondo giorno - ha scritto Mascia - Leopoli è una città con una popolazione giovanissima e vivace, che prima della guerra stava spingendo l’acceleratore per raggiungere gli standard europei, anche e soprattutto in ambito medico e sanitario. Il Direttore generale del complesso ospedaliero (37 anni) e il suo staff (altrettanto giovane) stavano infatti lavorando da tre anni circa per dare al Paese una struttura sanitaria completa, all’avanguardia, dotata di tutti i servizi specialistici con un alto livello di qualità e di professionalità. Prima il Covid e poi la guerra li hanno costretti NON a fermarsi, NON a rallentare, ma “semplicemente” ad ampliare il progetto per poter dare risposte immediate anche alle nuove e impreviste esigenze. E così, in pochi mesi: hanno trasformato i seminterrati in schelter muniti di letti e di sale operatorie; hanno costruito e attrezzato nuovi edifici dedicati alla riabilitazione fisica e all’assistenza psicologica collegandoli con un ponte all’ospedale; hanno imbastito una struttura provvisoria (solo per ora) per la realizzazione immediata e sul posto di protesi per la sostituzione degli arti mancanti; hanno inviato all’estero, anche in Italia e negli USA, team di giovanissimi medici per formarli su nuove tecniche chirurgiche. E intanto hanno continuato a garantire i servizi sanitari, facendo fronte al massiccio arrivo dei feriti di guerra (11.000) e di oltre 80.000 pazienti provenienti da tutta l’Ucraina. Non so se questa si possa chiamare resilienza, ma di sicuro merita di essere raccontata. Anzi, molto di più. Merita di diventare un’occasione di crescita per tutti, attraverso la conoscenza reciproca e lo scambio di esperienze e conoscenze".