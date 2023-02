Il primo giorno a Leopoli di sindaco, vice e medico volontario

Un primo giorno ieri, martedì 14 febbraio, ricco di emozioni in attesa di poter visitare oggi, mercoledì 15 febbraio, gli ospedali e in particolare i bimbi ricoverati.

Tre giorni insieme al dottore di Vimercate che cura i bimbi

E' incominciata ieri la tre giorni a Leopoli, città dell'Ucraina, del sindaco di Vimercate Francesco Cereda, della vicesindaco Mariasole Mascia e del consigliere comunale Roberto Brambilla, medico vulnologo che da un anno sta facendo la spola con Leopoli per conto della onlus "Soleterre". A Leopoli il dottor Brambilla si occupa in particolare di curare i bimbi gravemente malati e feriti dalle bombe della guerra di Putin.

Visita agli ospedali e basi per un gemellaggio tra Vimercate e Leopoli

Il viaggio della delegazione di Vimercate ha in particolare tre scopi. Innanzitutto visitare gli ospedali dove opera Brambilla; in secondo luogo "accompagnare" un macchinario medico costoso e all'avanguardia, spedito nei giorni scorsi a Leopoli, che consentirà di effettuare operazioni chirurgiche a distanza, tessendo un filo tra l'ospedale di Vimercate e quello della città ucraina. Infine, è anche l'occasione per allacciare rapporti diretti tra l'Amministrazione comunale di Vimercate e quella di Leopoli allo scopo di definire un vero e proprio gemellaggio. Come confermato dal sindaco Cereda nel post sui social con il quale ha raccontato del primo giorno in Ucraina.

Il sindaco" Forte legame tra Vimercate e Leopoli"

"Oggi, dopo un lungo viaggio in auto da Cracovia attraverso la frontiera Polacco-Ucraina siamo infine giunti a Leopoli, in Ucraina, per una visita di 3 giorni - ha scritto ieri il sindaco Cereda - Da quando è iniziata la guerra numerose iniziative - prima spontanee di cittadini e associazioni e poi sempre più organizzate e strutturate - hanno creato un legame tra la nostra comunità e quella di Leopoli. Un legame che diventa ogni giorno più forte grazie al grande lavoro, medico e culturale, che sta facendo il nostro cittadino benemerito dottor Roberto Brambilla. Vogliamo rinsaldare e istituzionalizzare questo legame, che diventi segno tangibile della solidarietà e della sensibilità della comunità vimercatese. Per questo motivo oggi abbiamo avuto un primo incontro informale ma toccante con il sindaco di Leopoli (Andrij Sadovyj) - occasione per conoscersi e stabilire dei rapporti - prima di fare un breve giro in città. Domani visiteremo alcuni ospedali e il centro di riabilitazione per i feriti e mutilati di guerra, e infine l'ospedale pediatrico".

La vicesindaco: "Conosciuto un sindaco e una città straordinari"

"Attraversata la frontiera con la Polonia - ha scritto la vicesindaco Mariasole Mascia - dopo qualche ora di coda e un vento gelido, abbiamo incontrato e conosciuto un sindaco che sta affrontando questa guerra, a lui così vicina, aprendo le porte della sua città e dei suoi ospedali a migliaia di feriti che arrivano da tutto il Paese. Ma quello che non è scontato e che ho imparato oggi è che questo sindaco non sta solo permettendo a queste persone di curarsi le ferite fisiche del conflitto, ma sta cercando di predisporre per loro tutto quello che serve per aiutarli a ricostruirsi un futuro dopo la guerra.

E così scopro che una città intera sta investendo risorse umane ed economiche per studiare, imparare e produrre protesi, per creare di centri di riabilitazione e per realizzare alloggi perle vittime e per i loro familiari.Una città che ha fatto letteralmente posto a chi arriva dalle confinanti regioni in guerra e che ha deciso di farsene carico e di aumentare la propria capienza affinché chi ha perso tutto possa trovare a Leopoli un nuovo spazio per “ricostruire”. “My citizens and my new citizens”, così li chiama questo sindaco. Ho imparato che gli esseri umani ogni tanto sono anche questo, per fortuna".

Il primo giorno