"Dai un nome alla tua biblioteca", al via la raccolta di idee a Lentate

«Dai un nome alla tua biblioteca». Al via la raccolta di proposte lanciata dall’Amministrazione comunale di Lentate sul Seveso per dare un nome alla biblioteca civica di Camnago in vista del «Book festival» che si terrà a fine mese proprio negli spazi di via Monte Santo.

Dai un nome alla biblioteca

«L’idea è nata dalla volontà di valorizzare la biblioteca, che è inserita all’interno del Centro civico Terragni ma di fatto non ha un nome proprio e questo aspetto la penalizza nell’ambito del sistema bibliotecario brianzolo - spiega l’assessore alla Cultura, Matteo Turconi Sormani - Abbiamo quindi pensato a una raccolta di idee, rivolta solo ai tesserati, per attribuirle un nome che la identifichi».

Possono partecipare gli iscritti alla biblioteca

La decisione di aprire l’iniziativa solo agli iscritti al sistema bibliotecario non è casuale:

«E’ un incentivo, per chi ancora non lo avesse fatto, a tesserarsi - precisa Turconi Sormani - Una volta iscritti si potrà, attraverso l’apposito modulo presente in biblioteca, avanzare la propria proposta».

"Puntiamo su personaggi locali"

L’invito di Turconi Sormani è quello di puntare su nomi particolari, su personaggi legati alla storia e alla cultura locali:

«E’ vero che anche Alessandro Manzoni ha vissuto a Lentate, ma ci sono tante biblioteche intitolate a lui. Sarebbe bello che la nostra biblioteca avesse un nome esclusivo, che rimandasse direttamente al nostro territorio. E’ anche possibile motivare la propria proposta».

Proposte entro il 24 settembre

I suggerimenti vanno presentati entro il 24 settembre, poi saranno sottoposti alla commissione cultura e successivamente alla Giunta, che sceglierà il nome entro il «Book festival».