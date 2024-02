Dal Comune in arrivo i Buoni sport per la stagione 2023-2024

A Cesano Maderno arrivano i Buoni sport. L'Amministrazione comunale ha stanziato nuove risorse destinate alle famiglie per iscrivere i figli ad attività sportive.

Dal Comune in arrivo i Buoni sport

La Giunta ha approvato nei giorni scorsi un nuovo avviso per l’assegnazione dei Buoni per la stagione sportiva 2023-2024. Il provvedimento è mirato a sostenere la pratica sportiva di ragazzi e ragazze dai 6 ai 18 anni e giovani con disabilità di età compresa tra i 5 e i 26 anni. I buoni verranno assegnati in base alle fasce di reddito: le domande dovranno essere comprensive dell’attestato Isee, che non potrà superare i 25mila euro per nucleo familiare.

Verranno erogate le seguenti tipologie di buoni:

- 125 euro = Isee compreso tra 0 e 10mila euro;

- 100 euro = Isee compreso tra 10.000,01 e 18mila euro;

- 75 euro = Isee compreso tra 18.000,01 e 25mila euro.

Le domande entro venerdì 29 marzo

L’avviso sarà pubblicato dal 4 al 29 marzo 2024 sul sito web istituzionale del Comune. Le domande andranno compilate entro le 23 di venerdì 29 marzo, accedendo con Spid alla voce Servizi on line - bando Buoni per lo sport sul portale del Comune. Dopo il termine di presentazione e la verifica dell’ammissibilità delle domande, sarà formata una graduatoria e si potrà procedere all’assegnazione dei buoni.

“Abbiamo deciso di replicare l’iniziativa dei voucher, dopo il successo della scorsa edizione – spiega il sindaco Gianpiero Bocca - per sostenere economicamente le famiglie con redditi medio bassi nella spesa per iscrivere i figli agli sport che desiderano praticare. È un modo concreto per scongiurare l’abbandono della pratica sportiva da parte dei minori e rendere lo sport accessibile a tutti”. “I Buoni per lo sport - dichiara l’assessora allo Sport Rosanna Arnaboldi - rientrano tra le diverse iniziative che abbiamo messo in campo per promuovere la pratica sportiva. Rappresenta un aiuto e un segnale importante della vicinanza dell’Amministrazione comunale alle famiglie e del valore che riconosciamo allo sport come fondamentale strumento formativo ed educativo”.

(Nella foto: l'assessora allo Sport, Rosanna Arnaboldi)